Sánchez resolve problema com visto e reforçará o United em pré-temporada nos EUA

O chileno Alexis Sánchez conseguiu resolver o problema que enfrentou para obtenção do seu visto de entrada nos Estados Unidos e ganhou condições para poder reforçar o Manchester United na pré-temporada que o time realiza em solo norte-americano.

O atacante da seleção chilena teve de permanecer na Inglaterra, enquanto o restante do elenco da equipe viajou na semana passada, por causa de algo que o clube inglês chamou de "problema administrativo pessoal" ao justificar a ausência do jogador na viagem com o elenco comandado pelo técnico José Mourinho.

O atleta enfrentou este contratempo para regularização do seu visto na esteira do fato de que recentemente aceitou a aplicação de uma pena de 16 meses de prisão, a ser cumprida em regime aberto, que foi aplicada pela Justiça da Espanha neste ano. Ele recebeu a sentença devido à irregularidade na declaração de seus impostos no país, onde ele residiu entre 2011 e 2014, período em que defendeu o Barcelona.

Sánchez postou nesta quinta-feira uma foto de si próprio na rede social Instagram que foi legendada com a seguinte frase: "O último treinamento em Manchester, em breve". E a mensagem foi seguida de uma foto com a bandeira dos Estados Unidos.

Depois da publicação do atleta, o United também divulgou uma nota em seu site oficial confirmando que o atacante estaria voando em breve rumo à América do Norte. No continente, a equipe fará um amistoso contra o América do México, no estádio da Universidade de Phoenix, no Arizona. Depois, a pré-temporada do time inglês prevê duelos de preparação nos EUA contra San Jose Earthquakes, Milan, Liverpool e Real Madrid.