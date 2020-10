Sánchez rompe ligamento do joelho e só volta ao Santos em 2021

O meia Carlos Sánchez só voltará a jogar pelo Santos em 2021. O clube informou nesta sexta-feira à noite que o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia nos próximos dias. A lesão ocorreu durante o segundo tempo da vitória por 3 a 2 sobre o Olimpia, na quinta, no Paraguai.

O Santos não estipulou prazo para o retorno de Sánchez, mas esse tipo de lesão costuma afastar o jogador por no mínimo seis meses. O uruguaio realizou exames nesta sexta-feira que detectaram a lesão.

Sánchez está em Goiânia com o elenco do Santos, que enfrenta o Goiás no domingo. Os jogadores viajaram diretamente do Paraguai em voo fretado após a vitória por 3 a 2 sobre o Olimpia. Sánchez, inclusive, marcou o primeiro gol da partida em cobrança de pênalti.

A lesão ocorreu durante o segundo tempo, após choque acidental com o adversário. Sánchez foi substituído por Alison e aparentava estar bem. Ele recebeu o prêmio da Conmebol de melhor jogador da partida e concedeu entrevista. Nesta sexta, porém, o grave lesão foi detectada nos exames.

Sem Sánchez, o Santos enfrenta o Goiás neste domingo, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na Libertadores, a equipe alvinegra garantiu a classificação às oitavas de final e o primeiro lugar do seu grupo ao vencer o Olimpia no Paraguai.