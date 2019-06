Sánchez se reapresenta e participa da intertemporada do Santos

O meio-campista Carlos Sánchez está de volta ao Santos. Após não participar da reapresentação do elenco para intertemporada na segunda-feira por causa de problemas pessoais, o jogador uruguaio se juntou nesta terça ao restante do elenco para realizar as atividades de preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O elenco do Santos treinou em dois períodos nesta quarta-feira, sendo que a atividade da manhã ocorreu no CT Rei Pelé, em trabalho completamente fechado à imprensa, e à tarde na Vila Belmiro, com apenas o aquecimento sendo aberto.

O técnico Jorge Sampaoli também programou trabalhos em dois períodos para quarta, sexta-feira e sábado, sempre com o palco das atividades se revezando entre o CT Rei Pelé e a Vila Belmiro. A exceção será a quinta-feira, quando o elenco treinará apenas durante a manhã, no centro de treinamentos do clube.

A primeira semana da intertemporada do Santos será fechada no domingo, quando o time vai disputar um jogo-treino contra o São Bento, a partir das 10 horas, na Vila Belmiro. Esse trabalho, porém, será fechado.

Se Sánchez está de volta, o Santos ainda não conta com quatro jogadores estrangeiros na intertemporada. São os casos do peruano Cueva, do venezuelano Soteldo e do paraguaio Derlis González, todo participando da Copa América com suas seleções, além do costarriquenho Bryan Ruiz, que está disputando a Copa Ouro.

Com 31 jogos nesta temporada, Sánchez é o terceiro jogador que mais vezes atuou pelo time em 2019, atrás apenas de Victor Ferraz e Jean Mota, ambos com 32, e igualado com Diego Pituca.

O Santos é o segundo colocado no Brasileirão com 20 pontos, a cinco do líder Palmeiras. O time só voltará a jogar em 13 de julho, quando visitará o Bahia, na Fonte Nova, pela décima rodada.