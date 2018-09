Sánchez sofre lesão na seleção uruguaia e deve desfalcar Santos contra o Paraná

O Santos deve ter o desfalque do meio-campista uruguaio Carlos Sánchez, neste domingo, contra o Paraná, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Convocado para defender a seleção uruguaia, que nesta sexta-feira vai enfrentar o México, o jogador sentiu dores musculares na região posterior da coxa esquerda durante treinamento.

"Avaliado clinicamente após apresentar dor no treino de quarta-feira, foi realizado um exame de ressonância magnética, que detectou uma distensão no músculo semimembranoso. Por essa razão, o jogador não estará disponível no amistoso desta noite contra o México", diz comunicado da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), divulgado nesta sexta-feira.

Outra baixa para o duelo será o lateral-direito Guillermo Varela, que sentiu lesão na panturrilha direita. Antes, havia perdido, também por lesão, o meia Arrascaeta, do Cruzeiro.

Por causa da viagem para defender o Uruguai, em amistoso marcado para Houston, nos Estados Unidos, Sánchez já foi desfalque do Santos na partida desta quinta-feira, quando o time do técnico Cuca empatou por 0 a 0 com o Grêmio, em casa. O departamento médico do clube ainda vai avaliar o meio-campista antes de comunicar por quanto tempo ele poderá desfalcar a equipe.

O Santos ocupa o décimo lugar na classificação do Brasileirão, 28 pontos em 22 jogos, um a menos do que a maioria dos times do torneio. Em boa fase, a equipe santista vem de sete partidas sem derrotas por diferentes competições, contando apenas os resultados dentro de campo.