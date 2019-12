Sánchez torce por permanência de Sampaoli e elogia 2019 do Santos

O meio-campista Carlos Sánchez disse torcer pela permanência do técnico Jorge Sampaoli no Santos para a próxima temporada. O treinador terá uma reunião com o presidente José Carlos Peres para analisar o projeto do clube para 2020.

"É difícil pensar no futuro. Fizemos um grande trabalho com ele, e ele vai decidir se fica ou não. Seria lindo continuar trabalhando com ele", afirmou Sánchez, autor de dois gols da goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, na última partida da equipe alvinegra nesta temporada.

O uruguaio também elogiou o trabalho do Santos no Campeonato Brasileiro. A equipe ficou com o vice, atrás do campeão Flamengo. Em relação aos torneios de mata-matas, o Santos caiu na primeira fase da Copa Sul-Americana, nas oitavas de final da Copa do Brasil e na semifinal do Paulistão.

"Fizemos um grande trabalho. Não só nesse jogo (contra o Flamengo), mas em todo o campeonato. Sempre lutamos, nos entregamos ao máximo e desfrutamos contra o campeão. Teve a motivação extra de estar com o estádio lotado. Vamos descansar agora e depois pensar no ano que vem", disse.

Sánchez foi um dos destaques do Santos nesta temporada. No Brasileirão, por exemplo, terminou como o vice-artilheiro da equipe, com 12 gols anotados. O atacante Eduardo Sasha marcou 14 vezes no campeonato.