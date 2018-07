Sánchez vai desfalcar o Arsenal no clássico contra o Tottenham

O chileno Alexis Sánchez foi confirmado nesta sexta-feira como desfalque do Arsenal para o clássico diante do Tottenham, neste sábado, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O atacante ainda não está totalmente recuperado de uma lesão muscular e teve a sua presença no confronto descartada pelo técnico Arsène Wenger.

O atleta de 26 anos já havia desfalcado o time na goleada por 5 a 0 sobre o Aston Villa, no último final de semana, e terá de esperar um pouco mais para voltar a atuar pela equipe. "Alexis não está pronto. Ele não está longe de voltar, o jogo contra o Leicester (na terça-feira) é uma possibilidade", avisou o treinador.

Sánchez marcou 18 gols na somaria de todas as competições que disputou desde que foi contratado junto ao Barcelona, após a temporada passada do futebol europeu, e vem sendo o grande nome da equipe de Londres, hoje a quinta colocada do Campeonato Inglês.

Mas, se não poderá contar com o chileno mais uma vez, o Arsenal contará com o retorno do atacante Welbeck, que não joga desde 28 de dezembro, quando marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o West Ham. Wenger confirmou nesta sexta que o jogador está completamente recuperado de uma lesão na coxa e estará disponível para o clássico.

Além de Sánchez, o Arsenal ainda terá como desfalques os meio-campistas Jack Wilshere e Alex Oxlade-Chamberlain, que recuperam a melhor condição física após ter ficado afastados por causa de lesões.