'Sanções e controle maior devem surtir efeito na Rússia'

1. Como explicar os episódios de racismo no futebol russo?

No Brasil, nacionalidade é definida pelo direito do solo, ou seja, a primeira geração de imigrantes nascida no país é brasileira. Nos países eslavos, como Rússia, a nacionalidade é determinada pelo direito do sangue, ou seja, depende do pai ou da mãe. Isso cria os estados com dezenas de nacionalidades, o que potencializa os conflitos. Além disso, o fim da União Soviética trouxe abalos psicológicos e econômicos. Nesses períodos é comum o acirramento do racismo. A busca por um bode expiatório é comum na história.

2. O alvo não é só o negro?

Não. Existem vários tipos de racismo. No futebol, ele está concentrado nos negros, pois não existiam muitos antes. Mas temos questões históricas de antissemitismo no leste e centro europeu. Existe um problema de discriminação em relação às pessoas do Cáucaso, onde está a Chechênia.

3.Como resolver a questão até a Copa do Mundo?

O ideal seria corrigir os problemas estruturais com educação. A curto prazo, desde 2012, existe uma nova lei para regular o comportamento dos torcedores, como se fosse o Estatuto do Torcedor daqui. Lá, o foco é o racismo. Os times sofrem uma punição, em geral têm de jogar com portões fechados. É um problema difícil de sanar, mas eles não querem fazer um papel feio na Copa.

4. Pode funcionar?

Estamos falando de racismo em campeonatos comuns. Na Copa, a história é diferente, como a gente viu aqui no Brasil. As entradas são mais caras e o controle será maior. Além disso, eles temem atos terroristas. Hoje não existem câmeras para identificar quem jogou a banana. As sanções e o rigor na segurança podem surtir efeito.