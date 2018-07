Sandro desfalcará Tottenham até o fim desta temporada

LONDRES - O Tottenham divulgou um comunicado nesta sexta-feira para confirmar que o volante brasileiro Sandro irá desfalcar o time até o final desta temporada do futebol europeu. O jogador havia sido submetido a uma cirurgia no joelho direito por causa da lesão sofrida no último sábado, durante o empate por 0 a 0 com o Queens Park Rangers, em confronto válido pelo Campeonato Inglês, e o clube ainda aguardava o resultado de novos exames para poder estabelecer o prazo de recuperação.

"Depois de consultar o cirurgião de joelho, o clube pode relatar que Sandro deverá ficar fora da equipe pelo resto da temporada depois da cirurgia em seu joelho direito no início desta semana", informou o Tottenham, por meio de seu site oficial, ao lamentar a lesão sofrida pelo atleta de 23 anos.

Sandro disputou 27 partidas pelo Tottenham nesta temporada do futebol europeu e passou a se tornar um desfalque de peso da equipe que voltará a campo pelo Campeonato Inglês neste domingo, em casa, contra o líder Manchester United. O time de Londres é o atual quarto colocado da competição, com 40 pontos.

A grave lesão sofrida no último sábado também impediu Sandro de ter chances de fazer parte dos planos de Luiz Felipe Scolari neste primeiro semestre, quando o técnico iniciará a sua segunda passagem pelo comando da seleção brasileira. O comandante fará a sua reestreia na equipe nacional no próximo dia 6 de fevereiro, contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.