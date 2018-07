Sandro é cortado da seleção brasileira

CAMPANA - O volante Sandro foi cortado da seleção brasileira nesta terça-feira, um dia depois de ter voltado a se queixar de dores na panturrilha e de um desconforto no joelho esquerdo durante o treino que a seleção realizou em Campana, na Argentina, visando o confronto desta quarta, contra o Equador, pela última rodada do Grupo B da Copa América. Após ser submetido a exames, ficou constatado que o atleta está com um edema muscular na panturrilha esquerda e sofreu uma ruptura do menisco do joelho esquerdo.

Com isso, o jogador seguirá já nesta terça-feira de volta ao Brasil, antes de viajar para a Inglaterra, onde defende o Tottenham, que irá escolher o tratamento que irá adotar para recuperá-lo. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, explicou as razões da desconvocação em entrevista coletiva.

"Ontem (segunda), ao final do treinamento, o Sandro se queixou de dor nas duas panturrilhas e uma dor no joelho esquerdo. Há uma semana ele já havia se queixado de uma dor na panturrilha esquerda e havia ficado de fora de um treinamento, mas ele respondeu muito bem ao tratamento conservador, teve uma boa resposta à fisioterapia e voltou a treinar normalmente sem nenhuma outra queixa. Mas, com a recidiva (das dores), achamos prudente fazer um exame detalhado, uma ressonância magnética das duas panturrilhas e do joelho esquerdo. E ficou constatado que há um edema muscular na panturrilha esquerda e uma ruptura do menisco externo", disse Lasmar, justificando o motivo de a decisão pelo corte não ter sido tomada anteriormente.

Nenhum jogador poderá ser convocado para o lugar de Sandro, que lamentou nesta terça o fato de ter de deixar o torneio em um momento decisivo para a seleção brasileira. "É até difícil falar neste momento, pois a gente tem um planejamento na cabeça, de fazer uma bela competição, mas chega uma hora em que isso vai por água abaixo. Graças a Deus estou tranquilo e os jogadores me deram muita força", disse o atleta, que era o reserva direto de Lucas Leiva na posição de primeiro volante da seleção.

Sandro, porém, mostrou confiança de que a seleção terá sucesso em sua caminhada em busca título da Copa América. "Só queria agradecer ao meus companheiros, decidir boa sorte para eles, que vai tudo certo para a gente. Infelizmente, isso aconteceu comigo, mas, onde eu estiver, vou estar torcendo como qualquer outro torcedor do Brasil", reforçou.