Sandro machuca o joelho e só volta ao QPR após o Natal

O volante Sandro vai desfalcar o Queens Park Rangers por pelo menos um mês, pelo que anunciou o clube londrino nesta terça-feira. O ex-jogador da seleção brasileira sofreu uma lesão no joelho na derrota para o Newcastle, sábado, por 1 a 0, pelo Campeonato Inglês.

"Sandro sofreu uma pancada no joelho direito e que sofreu danos nos ligamentos mediais. Infelizmente, ele não estará disponível para ser escalado até depois do Natal", explicou Peter Florida, chefe do departamento médico do clube.

De acordo com o médico, a lesão não tem relação com aquela sofrida por Sandro no começo de 2013, quando ele rompeu o ligamento anterior cruzado do mesmo joelho exatamente em uma partida do Tottenham contra o QPR. Na ocasião, ficou seis meses fora dos gramados.

Medalhista de prata nos Jogos de Londres/2012, Sandro perdeu espaço por conta da lesão sofrida em 2013 e não teve oportunidades na seleção com o técnico Luiz Felipe Scolari. Reserva do Tottenham, foi vendido por cerca de 12 milhões de euros ao QPR em agosto passado.