Sandro marca para o QPR, mas Kane garante vitória do Tottenham

Está difícil para o garoto Harry Kane. O atacante de apenas 21 anos não para de fazer gols e, neste sábado, deixou mais duas vezes a marca dele. Assim, garantiu a vitória do Tottenham sobre o Queens Park Rangers, por 2 a 1, fora de casa, em jogo atrasado da 27.ª rodada do Campeonato Inglês.

Nos últimos 13 jogos do Inglês, Kane marcou 14 gols. Só neste ano, são 11 gols em apenas nove partidas. Com 16 no total, ele já é o terceiro da lista de artilheiros, ficando atrás apenas do argentino Agüero e do espanhol Diego Costa, que têm 17.

No primeiro gol do jogo deste sábado, Townsend bateu falta, ninguém do QPR marcou e Kane subiu sozinho para cabecear. No segundo, o garoto foi fominha como todo artilheiro. Bentaleb ia para a bola, mas Kane deu o sinal de "deixa", dominou nas costas da zaga, driblou o goleiro e mandou para dentro.

Vendido pelo Tottenham ao QPR no início da temporada, Sandro voltou a marcar um gol depois de mais de um ano. A 15 minutos do fim do jogo, Zamora fez o pivô e o brasileiro bateu com o lado de dentro do pé, no cantinho esquerdo do goleiro.

A vitória levou o Tottenham ao sexto lugar, com 50 pontos, mantendo uma escada quase perfeita na briga pelo G-4. O Arsenal tem 54 pontos, em terceiro, e é seguido por Manchester United (53), Liverpool (51), Tottenham (50) e Southampton (49). O QPR, com 22, é antepenúltimo.