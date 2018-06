Sandro Meira Ricci apitará jogo entre Croácia e Nigéria na Copa do Mundo

O árbitro Sandro Meira Ricci foi selecionado para apitar o jogo entre Croácia e Nigéria, marcado para sábado, às 16h (de Brasília), em Kaliningrado, pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo.

Ele será acompanhado dos dois assistentes brasileiros Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse. Ricci, de 43 anos, está em sua segunda Copa do Mundo. A estreia foi em 2014, no Brasil. Entre o Mundial anterior e o que começou nesta quinta-feira na Rússia, há uma grande diferença para a arbitragem.

A principal novidade agora é a utilização do árbitro de vídeo (VAR). A Fifa utilizará 35 câmeras e uma ilha de edição durante as partidas. Quatro juízes cuidarão do VAR, fornecendo informações ao quarteto de arbitragem.

O árbitro mineiro também esteve presente no duelo de abertura da Copa, mas como quarto árbitro. O duelo entre Rússia e Arábia Saudita disputado no estádio de Luzhniki, em Moscou, contou com arbitragem do argentino Nestor Pitana.

Croácia e Nigéria estão no Grupo D, que conta ainda com Argentina e Islândia, que duelam também no sábado, às 10h (de Brasília), em Moscou.