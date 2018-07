Sandro Meira Ricci vai apitar decisão entre Alemanha e Argélia

O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci vai entrar em campo pela terceira vez nesta Copa do Mundo na partida entre Alemanha x Argélia, na próxima segunda-feira, a partir das 17 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelas oitavas de final. Ricci será auxiliado pelos compatriotas Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse no confronto entre alemães e argelinos.

Além do jogo das oitavas desta segunda, Ricci já apitou o duelo entre França e Honduras, pelo Grupo E, também em Porto Alegre, e Alemanha contra Gana, em Fortaleza, na Arena Castelão. No confronto da seleção francesa, Ricci dirigiu o primeiro jogo em Copas do Mundo a utilizar o olho eletrônico para definir se a bola tinha entrado ou não. O lance aconteceu no segundo tempo da partida, quando Benzema concluiu para o gol, a bola bateu no goleiro Valadares e entrou por alguns centímetros, confirmado pelo sistema eletrônico.

No duelo entre alemães e ganeses, Ricci distribuiu apenas um cartão amarelo, para Sully Muntari, de Gana, apesar de o jogo ter lances ríspidos e, às vezes, violentos entre as duas equipes.

Aos 39 anos, o árbitro brasileiro já apitou quatro jogos do Campeonato Mundial sub-20 de 2013, na Turquia, e dois confrontos na Mundial de Clubes da Fifa do ano passado, no Marrocos. Além do duelo entre Guangzhou Evergrande, da China, e Al-Ahly, do Egito, que terminou com vitória dos chineses, Sandro Ricci também apitou a final do Mundial, com vitória do Bayern de Munique sobre o Raja Casablanca, por 2 a 0.