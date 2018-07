Sandro Ricci é escalado para apitar Alemanha x Gana

Na vitória francesa por 3 a 0, o momento mais marcante para Ricci foi a validação do primeiro gol com auxílio da tecnologia no futebol, quando o goleiro Valladares tentou salvar bola em cima da linha e a empurrou discretamente para dentro do gol. Apesar de ele rapidamente ter conseguido puxá-la de volta, o sistema eletrônico acusou que a linha da meta foi cruzada e o árbitro brasileiro apontou o centro do campo, confirmando o gol.

Auxiliado pelos seus compatriotas Emerson de Carvalho e Marcelo Van Gasse, Ricci teve atuação tranquila no restante do jogo. No primeiro tempo, ele marcou um pênalti em Benzema e deu o segundo cartão amarelo de Palacios na partida por causa da falta, resultando na expulsão do hondurenho.

As outras partidas que tiveram arbitragem anunciada foram as entre Argentina e Irã, que será conduzida pelo sérvio Milorad Mazic, e entre Nigéria e Bósnia-Herzegovina, que terá o neozelandês Peter O''Leary no apito. Ambos os jogos serão realizados no sábado.