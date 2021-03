Sandry diz que goleada foi aprendizado e garante Santos preparado para estreia

A estreia dos titulares do Santos na temporada 2021 foi péssima. A goleada por 4 a 0 sofrida para o São Paulo no último sábado, pelo Campeonato Paulista, acabou sendo decepcionante, mas também deixou aprendizados, de acordo com o volante Sandry. Ele assegurou que todos estão prontos e darão uma resposta nesta terça-feira, quando o time vai receber o Deportivo Lara, às 19h15, na Vila Belmiro, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.

"Não só os bons momentos servem de exemplo. Temos que usar o desempenho ruim de sábado como aprendizado para nós. Vamos buscar não cometer os mesmos erros do clássico para fazer um grande jogo contra o Lara, que já será nossa primeira grande decisão da temporada. Estamos bem preparados e precisamos fazer valer a força da Vila Belmiro", afirmou.

O duelo com o Deportivo Lara marca o início da 16.ª participação do Santos na Libertadores. Será a segunda de Sandry, de apenas 18 anos. Mas após atuar em uma campanha em que o clube deixou para trás os campeões Olimpia, LDU, Grêmio e Boca Juniors, parando na decisão no Palmeiras, o meio-campista acredita que chega mais experiente para essa nova participação.

"Acho que chego mais maduro, sim. Por tudo que nós passamos na última Libertadores. Não só eu, mas todos que fizeram parte daquela campanha. Chegamos numa final com todas as dificuldades, enfrentamos equipes com muito peso e fizemos grandes jogos. Acho que tudo que vivemos na última temporada faz a gente tem uma experiência melhor para chegar bem na nova edição", afirmou o camisa 38.

O Santos deve encarar o Deportivo Lara com a seguinte formação: John (João Paulo); Vinicius Balieiro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Ângelo (Bruno Marques) e Soteldo.