Sané é diagnosticado com lesão no tornozelo e desfalca o City

A falta dura sofrida por Leroy Sané diante do Cardiff, no último domingo, rodou o mundo, fez a Federação Alemã de Futebol (DFB) se manifestar e causou um importante desfalque para o técnico Pep Guardiola no Manchester City. Nesta segunda-feira, o clube revelou que o jogador sofreu uma lesão no tornozelo que o afastará dos gramados.

+ Bilbao confirma pagamento de multa e Laporte deve reforçar o City

No primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Cardiff, que classificou o City à próxima fase da Copa da Inglaterra, o alemão Sané foi atingido na altura da canela por um duro carrinho de Joe Bennett. O defensor recebeu apenas cartão amarelo no lance - posteriormente, seria expulso -, o que resultou em indignação dos jogadores do time de Manchester.

Quem também manifestou sua revolta com o ocorrido foi a DFB. Em suas redes sociais, divulgou o vídeo do lance e mandou um recado, mirando a Copa do Mundo. "Ei, Cardiff. Apenas para vocês saberem, nós temos um torneio realmente importante no verão. Por favor, não machuque nossos jogadores. Obrigado."

Mal sabia a entidade que o lance, de fato, já havia lesionado o jogador. Sané foi submetido a exames que comprovaram uma lesão em seu ligamento. O City, porém, não determinou a gravidade do problema e nem estipulou a previsão de afastamento.

Com isso, o jogador de 22 anos se junta a Gabriel Jesus como desfalques por lesão no setor ofensivo do City.