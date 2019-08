Sané passará por cirurgia no joelho e pode só voltar ao Manchester City em 2020

O Manchester City sofreu uma baixa de peso antes mesmo do começo do Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o atual campeão nacional anunciou que o meia-atacante alemão Leroy Sane sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e desfalcará o time por um longo período.

No último domingo, na decisão da Supercopa da Inglaterra, em que o Manchester City superou o Liverpool, Sané deixou o campo lesionado e mancando, ainda no primeiro tempo do confronto no estádio de Wembley. Agora, então, precisará passar por cirurgia, que vai ser realizada na próxima semana.

O Manchester City não apresentou uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados de Sané, mas, em temporadas recentes, ficou desfalcado por meses de Ilkay Gundogan e Benjamin Mendy por problemas semelhantes, pois a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior demanda longo período de recuperação, o que deve forçar o alemão a só voltar a atuar em 2020.

Além de ter confirmado a gravidade da lesão de Sané, o Manchester City também anunciou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Scott Carson, que chega ao time cedido por empréstimo de uma temporada pelo Derby County.

O goleiro, de 33 anos, deverá ter status de reserva para o brasileiro Ederson e o chileno Claudio Bravo. Com passagens por West Bromwich Albion e Liverpool, ele já disputou quatro partidas pela seleção da Inglaterra.

"É algo que eu não esperava, mas uma oportunidade que eu simplesmente não podia recusar. Fazer parte deste time - o campeão da Inglaterra - é um sonho que se tornou realidade", afirmou.

O Manchester City vai iniciar sua defesa do título inglês contra o West Ham no sábado, fora de casa.