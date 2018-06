Sané se recupera 5 semanas antes do previsto e reforça City na Liga dos Campeões

O meio-campista Leroy Sané se recuperou de uma lesão nos ligamentos do tornozelo cinco semanas antes do previsto e viajou junto com a delegação do Manchester City para o jogo no qual o time enfrentará o Basel, nesta terça-feira, às 17h45 (de Brasília), na Suíça, pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

No último dia 30 de janeiro, o técnico Pep Guardiola havia informado que o jogador desfalcaria a equipe inglesa por "seis a sete semanas" após ter se lesionado em duelo contra o Cardiff pela Copa da Inglaterra. Agora, porém, o treinador festejou a rápida recuperação do alemão de 22 anos.

"Estou surpreso", afirmou o comandante espanhol, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, quando também enfatizou: "Ele trabalhou muito, mas eu não esperava que isso acontecesse com um cara jovem ser tão profissional como ele foi".

Sane havia lesionado os ligamentos do tornozelo após receber uma dura entrada do defensor Joe Bennett, do Cardiff City, durante o duelo no qual o Manchester City derrotou o rival por 2 a 0 pela Copa da Inglaterra, no dia 28 de janeiro.

Após examinar o meio-campista, o departamento médico do clube previu este período de recuperação de pelo menos seis semanas, mas o atleta conseguiu voltar bem antes deste prazo. Guardiola, porém, deixou claro que o jogador ainda não está no estágio físico ideal para esta partida contra o Basel.

"Ele não está em perfeitas condições, mas está conosco. Ele quer nos ajudar, o que é uma boa notícia. Ele e os fisioterapeutas fizeram um bom trabalho", ressaltou o treinador, que volta a contar com uma das principais peças do seu setor ofensivo.

Sané marcou 11 gols e deu 14 assistências em todas as competições do Manchester City nesta temporada. Quando se lesionou no final do mês passado, a entrada que sofreu de Joe Bennett foi tão dura que motivou até a Federação Alemã de Futebol a se manifestar, preocupada com a condição física do seu jogador para a disputa da Copa de 2018, que começará em junho.