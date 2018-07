Sanfrecce Hiroshima é campeão japonês e fica com vaga no Mundial

O Mundial de Clubes de 2015 conheceu neste sábado seu último participante. Será o Sanfrecce Hiroshima, que garantiu a vaga dada ao campeão nacional do país-sede, no caso o Japão. A equipe conquistou o título nacional ao arrancar um empate por 1 a 1 com o Gamba Osaka na decisão, após ter vencido a partida de ida por 3 a 2.

O Sanfrecce não terá nem tempo de comemorar a conquista, porque já na semana que vem estreará no Mundial. Na quinta-feira, a equipe japonesa encara o Auckland City em Yokohama. Quem vencer, duelará com o Mazembe nas quartas de final, dia 13. É deste confronto que sairá o adversário do River Plate na semifinal. Na outra chave estão Barcelona, América do México e Guanghzou Evergrande.

O título coroou uma ótima campanha do Sanfrecce, que terminou a primeira fase do Campeonato Japonês na liderança da tabela. A conquista, aliás, foi praticamente garantida no jogo de ida, quando a equipe venceu por 3 a 2 mesmo atuando na casa do Gamba Osaka.

Precisando da vitória, o Gamba Osaka foi quem buscou o ataque neste sábado e foi recompensado com o gol de Yasuyuki Konno aos 27 minutos. Mas na etapa final, o Sanfrecce igualou o placar com Takuma Asano, já aos 31 minutos, e praticamente garantiu ali o título.

Agora, o Sanfrecce vai para sua segunda participação no Mundial de Clubes, sendo que a outra foi em 2012, quando ficou com o quinto lugar e o Corinthians foi campeão. Apenas um brasileiro faz parte do elenco do clube, o atacante Douglas, ex-Figueirense, que inclusive marcou um dos gols do triunfo da ida contra o Gamba Osaka.