Sanfrecce Hiroshima vence o Auckland por 1 a 0 e enfrenta o Al Ahly

YOKOHAMA - Em jogo de baixo nível técnico, o Sanfrecce Hiroshima bateu o Auckland City por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Yokohama, na abertura do Mundial de Clubes. No domingo a equipe japonesa terá pela frente o Al Ahly, do Egito, para definir quem será o adversário da estreia do Corinthians na competição, já pelas semifinais, em partida marcada para a próxima quarta.

Em sua quarta participação no Mundial, o Auckland cai na estreia pela terceira vez, enquanto os estreantes do Sanfrecce, que chegaram ao torneio por serem campeões japoneses, seguem com o sonho de surpreender. Ambas as equipes, no entanto, mostraram baixo nível técnico e a maior atração da partida acabou sendo a tecnologia de chip utilizada na bola pela primeira vez em competições oficiais.

O Sanfrecce Hiroshima tirou proveito da fragilidade de seu adversário para começar pressionando e comandando a posse de bola. Aos 19 minutos, Takahagi bateu escanteio venenoso e acertou a trave. Mas a chance acordou o Auckland, que apostava nos contra-ataques para surpreender.

Quando vivia seu melhor momento na partida, o time neozelandês quase marcou contra, em lance cômico. Após cruzamento da esquerda, Iwata tocou contra o próprio gol e Williams defendeu. No rebote, o próprio Iwata tentou tirar, mas acertou seu companheiro e a bola passou perto da trave.

Na volta para o segundo tempo, o cenário foi o mesmo e o Sanfrecce Hiroshima seguia comandando a partida, mas sem criar grandes oportunidades. Esbarrando na defesa adversária, o jeito era arriscar de longe. E foi assim que Takahagi levou perigo e acertou a trave novamente, após forte chute pelo lado direito.

Se a trave evitou o primeiro gol aos 5 minutos, aos 19 foi a vez do goleiro Williams impedir a abertura do placar com duas defesas incríveis em cabeçada de Koji e depois em chute do próprio meia. No lance seguinte, no entanto, o goleiro falhou e o Sanfrecce marcou. Aos 20 minutos, Aoyama arriscou de longe, aproveitando que Williams estava adiantado. O goleiro pensou que a bola ia para fora e tirou a mão, mas ela caiu dentro do gol do Auckland.

Atrás no placar, o time neozelandês foi para cima, mas sequer conseguia incomodar o Sanfrecce, que mesmo esperando o tempo passar seguia levando mais perigo. Antes do apito final, Moriwaki ainda acertou uma bola no travessão após belo chute de fora da área.

FICHA TÉCNICA

SANFRECCE HIROSHIMA 1 x 0 AUCKLAND CITY

SANFRECCE HIROSHIMA - Shusaku; Mizumoto, Chiba e Ryota Moriwaki; Yojiro Takahagi, Mikic (Seok-Ho), Aoyama, Koji Morisaki (Naoki Ishihara), Kazu Morisaki e Kohei Shimizu (Yamagishi); Hisato Sato. Técnico: Hajime Moriyasu.

AUCKLAND CITY - Williams; Iwata, Berlanga, Vicelich e Milne; Bale, Riera e Feneridis; Dickinson, Exposito (Tade) e Koprivcic (Corrales). Técnico: Ramon Tribulietx.

GOLS - Aoyama, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Berlanga, Riera (Auckland City); Mizumoto, Yamagishi (Sanfrecce).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

ÁRBITRO - Djamel Haimoudi (Fifa/Argélia).

LOCAL - Estádio Nacional de Yokohama, em Yokohama (Japão).

TEMPO REAL

48 min - Sanfrecce Hiroshima cobra escanteio e acaba a partida. O time japonês se classifica às quartas de final e enfrentará o Al Ahly, no domingo. O vencedor da partida será o adversário do Corinthians na semifinal, dia 12, em Toyota.

47min - UHH! O Auckland, no tudo ou nada, tem a melhor chance da partida, mas Milne desperdiça e chuta por cima do gol.

43min - Na base do desespero, o Auckland City tenta ameaçar o gol japonês, mas não tem sucesso.

39min - NA TRAVE!!! Moriwaki arrisca de fora após cobrança de escanteio e acerta o poste novamente! Quase sai o segundo gol dos japoneses!

37min - O técnico do Sanfrecce, Hajime Moriyasu, mostra-se satisfeito com o 1 a 0. Tira o croata Mikic, que teve bastante presença no ataque, para colocar o zagueiro Seok Ho.

35min - Campeão japonês pela primeira vez neste ano, o Sanfrecce Hiroshima administra o resultado. Mantido o placar de 1 a 0, a equipe enfrentará o Al Ahly, do Egito, no domingo.

32min - Mudança no Auckland: sai Exposito, e entra Tade. O jogador substituído mostra-se bastante irritado ao sentar no banco de reservas.

31min - Koji Morisaki bate falta e a bola passa perto da trave esquerda de Williams, que ficou imóvel.

28min - Yamagishi é punido com cartão amarelo.

25min - Apesar das quatro participações do Auckland City no Mundial (em 2006, 2009, 2011 e 2012), o time neozelandês só passou da partida de estreia uma vez, em 2009.

22min - Depois de levar o gol, o Auckland faz sua primeira substituição: sai Koprivcic e entra Corrales.

21min - GOOOL! Toshihiro Aoyama recebe pela direita e arrisca o chute do bico da grande área. O goleiro Williams, muito adiantado, não consegue fazer a defesa.

20min - WILLIAMS SALVA OUTRA VEZ! Após cruzamento de Mikic, Koji cabeceia e o goleiro usa o reflexo para fazer a defesa. No rebote, o jogador japonês finaliza e o goleiro neozelandês salva novamente.

18min - Após um início acelerado de jogo, o Sanfrecce chega com menos intensidade ao campo de ataque.

15min - Primeira mudança na partida: Yamagishi entra no lugar de Shimizu.

12min - Koji Morisaki fica cara a cara com Williams mas, na hora do arremate, é desarmado dentro da área.

8min - Riera, do Auckland, leva o terceiro cartão amarelo da partida, o segundo do time neozelandês.

5min - NA TRAVE!!! Takahagi arrisca de fora da área e acerta a trave direita do goleiro Williams! Em seguida, Koji Morisaki cabeceia com perigo e consegue o escanteio.

4min - O segundo tempo começa no mesmo ritmo que a etapa inicial: predominância do Sanfrecce Hiroshima; com o Auckland tentando se defender.

2min - Mizumoto dá entrada dura em Milne, do Auckland City, e leva cartão amarelo.

1min - O Auckland City dá a saída para a segunda etapa de jogo. Se o jogo permanecer empatado, haverá a disputa de prorrogação. Em nova igualdade, a decisão será nos pênaltis!

SEGUNDO TEMPO

46min - Fim do primeiro tempo em Yokohama. O Sanfrecce Hiroshima começou melhor o jogo, mas com pouca criatividade no ataque, não conseguiu ameaçar o gol do Auckland em muitas oportunidades. O time neozelandês, muito limitado tecnicamente, aposta na retranca para evitar o avanço japonês.

42min - Bom cruzamento pela direita de Mikic, em profundidade para Sato, mas o artilheiro do time japonês não alcançou a bola.

38min - Berlanga, do Auckland City, recebe o primeiro cartão amarelo do jogo, ao evitar a tentativa de contra-ataque do Sanfrecce.

36min - O Auckland City consegue equilibrar as ações do jogo, melhora a posse de bola, mas não conseguiu acertar um chute ao gol.

31min - Feneridis cobra falta de frente para o gol, mas a bola fica na barreira.

28min - UHHH! O Sanfrecce Hiroshima tem outra chance! Em cruzamento rasteiro na área feito por Chiba, a zaga do Auckland se enrola e Iwata quase faz o gol contra.

24min - Na tentativa de chute à longa distância de Bale, Nishikawa faz defesa tranquila.

21min - O Auckland chega à area do goleiro Nishikawa pela segunda vez. Sem criatividade no meio-campo, o time da Nova Zelândia aposta nos lançamentos para Dickinson, pela esquerda. Mas as tentativas têm sido infrutíferas.

18min - O domínio do Sanfrecce Hiroshima não se traduz em chances de gol. Os japoneses fizeram duas finalizações até agora, a última após uma cobrança de escanteio, novamente com Koji.

14min - Os campeões japoneses dominam a partida e têm 70% da posse de bola até agora.

10min - O Sanfrecce Hiroshima não dá chances para o Auckland City e aparece com muito mais frequência ao ataque.

7min - UHHH! Primeira chance do Sanfrecce!!! Williams faz a defesa após chute forte de Aoyama.

5min - O Auckland City, que participa do Mundial de Clubes pela 4ª vez, chega ao campo de ataque pela primeira vez, mas Dickinson perde a bola na lateral.

4min - A partida inaugural do Mundial é realizada no Estádio Internacional de Yokohama, onde o Brasil foi campeão do mundo em 2002. A temperatura é de 11 graus no outono japonês.

2min - O time japonês cobra falta pela direita, com Koji, mas a zaga do time neozlandês tira a bola da área.

1min - O Sanfrecce Hiroshima chega primeiro ao ataque, com bola esticada rumo à meta do goleiro Williams, que sai do gol para fazer a defesa.

PRIMEIRO TEMPO

Pré-jogo - A partida de abertura do Mundial de Clubes apresenta ao mundo do futebol duas novidades: a bola do jogo é a Cafusa, que será utilizada na Copa das Confederações, no ano que vem. Além disso, as bolas da partida terão chips, que permitirão saber se elas passaram ou não pelas traves. É a principal inovação tecnológica do esporte desde que a Fifa foi criada, há 108 anos.