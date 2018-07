Sanfrecce Hiroshima vence Ulsan Hyundai e fica em quinto no Mundial

TOYOTA - Atual campeão japonês, o Sanfrecce Hiroshima se deu melhor no confronto com o vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Ásia e garantiu o quinto lugar do Mundial de Clubes ao derrotar o Ulsan Hyundai por 3 a 2, de virada, em duelo realizado no Toyota Stadium. O atacante Hisato Sato foi o principal destaque da partida desta quarta-feira ao marcar dois gols para o time japonês.

Antes de Sato brilhar, porém, o Ulsan abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. O brasileiro Rafinha pressionou Hiroki Muzimoto, que se atrapalhou e, ao tentar recuar a bola para o goleiro do Sanfrecce, marcou um gol contra.

O time japonês arrancou o empate aos 35 minutos. Koji Morisaki cobrou falta e Sato tocou de cabeça. O goleiro Kim Youngkwang espalmou, mas Satoru Yamagishi ficou com o rebote e finalizou para empatar o duelo.

No segundo tempo, Sato definiu a vitória do Sanfrecce. Aos 10 minutos, Yamagishi cruzou para o atacante, que desviou para as redes e desempatou o duelo pelo quinto lugar do Mundial de Clubes. Sato fez o seu segundo gol na partida aos 26 minutos após receber passe de Yojiro Takahagi na grande área.

O Ulsan Hyundai ainda marcou aos 48 minutos, no último lance da partida, com Lee Yong, de cabeça, mas não impediu o triunfo por 3 a 2 do Sanfrecce Hiroshima, que assim garantiu a quinta colocação no Mundial de Clubes, que está sendo realizado no Japão.