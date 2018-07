Sanfrecce vence no Mundial e pode pegar Corinthians

Em sua quarta participação no Mundial, o Auckland cai na estreia pela terceira vez, enquanto os estreantes do Sanfrecce, que chegaram ao torneio por serem campeões japoneses, seguem com o sonho de surpreender. Ambas as equipes, no entanto, mostraram baixo nível técnico e a maior atração da partida acabou sendo a tecnologia de chip utilizada na bola pela primeira vez em competições oficiais.

O Sanfrecce Hiroshima tirou proveito da fragilidade de seu adversário para começar pressionando e comandando a posse de bola. Aos 19 minutos, Takahagi bateu escanteio venenoso e acertou a trave. Mas a chance acordou o Auckland, que apostava nos contra-ataques para surpreender.

Quando vivia seu melhor momento na partida, o time neozelandês quase marcou contra, em lance cômico. Após cruzamento da esquerda, Iwata tocou contra o próprio gol e Williams defendeu. No rebote, o próprio Iwata tentou tirar, mas acertou seu companheiro e a bola passou perto da trave.

Na volta para o segundo tempo, o cenário foi o mesmo e o Sanfrecce Hiroshima seguia comandando a partida, mas sem criar grandes oportunidades. Esbarrando na defesa adversária, o jeito era arriscar de longe. E foi assim que Takahagi levou perigo e acertou a trave novamente, após forte chute pelo lado direito.

Se a trave evitou o primeiro gol aos 5 minutos, aos 19 foi a vez do goleiro Williams impedir a abertura do placar com duas defesas incríveis em cabeçada de Koji e depois em chute do próprio meia. No lance seguinte, no entanto, o goleiro falhou e o Sanfrecce marcou. Aos 20 minutos, Aoyama arriscou de longe, aproveitando que Williams estava adiantado. O goleiro pensou que a bola ia para fora e tirou a mão, mas ela caiu dentro do gol do Auckland.

Atrás no placar, o time neozelandês foi para cima, mas sequer conseguia incomodar o Sanfrecce, que mesmo esperando o tempo passar seguia levando mais perigo. Antes do apito final, Moriwaki ainda acertou uma bola no travessão após belo chute de fora da área.

FICHA TÉCNICA:

SANFRECCE HIROSHIMA 1 x 0 AUCKLAND CITY

SANFRECCE HIROSHIMA - Shusaku; Mizumoto, Chiba e Ryota Moriwaki; Yojiro Takahagi, Mikic (Seok-Ho), Aoyama, Koji Morisaki (Naoki Ishihara), Kazu Morisaki e Kohei Shimizu (Yamagishi); Hisato Sato. Técnico: Hajime Moriyasu.

AUCKLAND CITY - Williams; Iwata, Berlanga, Vicelich e Milne; Bale, Riera e Feneridis; Dickinson, Exposito (Tade) e Koprivcic (Corrales). Técnico: Ramon Tribulietx.

GOLS - Aoyama, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Berlanga, Riera (Auckland City); Mizumoto, Yamagishi (Sanfrecce).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

ÁRBITRO - Djamel Haimoudi (Fifa/Argélia).

LOCAL - Estádio Nacional de Yokohama, em Yokohama (Japão).