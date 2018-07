Morre torcedor esfaqueado após jogo entre Palmeiras e Corinthians

O torcedor do Palmeiras Leandro de Paula, esfaqueado durante uma briga no início da madrugada desta quinta-feira, 13, após o jogo entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com a Santa Casa de São Paulo, onde o torcedor foi atendido em estado grave, Leandro morreu na manhã desta quinta. emitiu uma nota onde confirma a morte do torcedor. "O paciente deu entrada em estado grave, com instabilidade hemodinâmica, necessitando intervenção cirúrgica. Após atendimento de emergência foi levado ao centro cirúrgico. O paciente seguiu instável e veio a óbito nesta manhã".

Conforme a Polícia Militar, a vítima foi atingida por dois golpes de facão na região do abdômen. A briga aconteceu pouco depois da meia noite, após o término do jogo entre os times paulistanos no Allianz Parque, na zona oeste da capital.

Dois torcedores do Corinthians envolvidos na confusão estão detidos no 91º Distrito Policial (DP), na Vila Leopoldina, segundo a Polícia Civil. Com eles também foi encontrada uma barra de ferro. Um terceiro suspeito conseguiu fugir do local.

Os torcedores teriam discutido em frente a uma borracharia na esquina entre a Rua Tupi e a Avenida General Olímpio da Silveira, sob o Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, a cerca de dois quilômetros do estádio. A partida recebia torcida única do Palmeiras, que perdeu de 2 a 0 para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.