Santa Cruz acerta com Sérgio Guedes como treinador

RECIFE - Depois de estrear empatando na volta à Série B, o Santa Cruz tem um novo treinador. Contratado na véspera, Sérgio Guedes assume a equipe nesta terça-feira para tentar manter o clube pelo menos na segunda divisão e quem sabe brigar para o segundo acesso seguido do time paranaense no Campeonato Brasileiro.

Ele chega ao Arruda depois da demissão de Vica, que não resistiu ao empate na estreia da Série B, sábado, em 1 a 1, com o ABC, em plena Recife. O problema não foi nem o resultado deste jogo em si, mas as eliminações diante do Sport na Copa do Nordeste e também no Campeonato Pernambucano.

Além de Sérgio Guedes, que vinha de um trabalho ruim no Oeste, rebaixado no Campeonato Paulista, também chega ao Arruda o ídolo Sandro Barbosa. Ícone do clube como jogador e assistente de Zé Teodoro no bicampeonato pernambucano em 2011 e 2012, ele volta ao Santa Cruz agora como gestor de futebol.

"Sandro (Barbosa) sempre foi importante nos bastidores do Santa Cruz. Nos ajudou muito nessa caminhada. Foi ele que iniciou essa período de três anos vencendo os estaduais e nos ajudou com a volta à Série B. Sandro Barbosa está de volta ao clube e será nosso gestor de futebol. Ele sempre trabalhou em prol do clube", explicou o presidente Antônio Luiz Neto.