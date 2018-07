Santa Cruz anuncia acerto com o treinador Júnior Rocha, ex-Luverdense

Júnior Rocha será o treinador do Santa Cruz para a temporada de 2018. Uma reunião entre as partes realizada na última quarta-feira havia deixado a negociação bem encaminhada e o martelo foi batido no início da noite desta quinta, quando o clube anunciou de forma oficial através do seu Twitter.

Esse será o grande desafio de Júnior Rocha como treinador. Natural de São Leopoldo (RS), o profissional de 36 anos iniciou a carreira no Luverdense em 2013, onde ficou até o fim do último Campeonato Brasileiro da Série B. O time do Mato Grosso foi rebaixado para a Série C, como o próprio Santa Cruz.

No primeiro semestre deste ano, ele comandou o Novorizontino no Campeonato Paulista e conseguiu uma vaga na Série D do Brasileiro em 2018, mas retornou na sequência para o clube mato-grossense.

Agora, Júnior Rocha inicia junto com a diretoria tricolor a montagem do elenco para a próxima temporada. Apenas seis jogadores - o goleiro Lucas Silva, o zagueiro Eduardo Brito, os volantes Jeremias e Lucas Gomes e os atacantes André Luís e Augusto - possuem vínculo com o Santa Cruz.