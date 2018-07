Santa Cruz anuncia contratação do técnico Milton Mendes

A diretoria do Santa Cruz anunciou nesta segunda-feira Milton Mendes como o novo técnico da equipe para a sequência da temporada 2016. O treinador chega ao clube pernambucano para substituir Marcelo Martelotte, demitido na última quinta-feira, após um início de temporada irregular da equipe, que no ano passado conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro.

Milton Medes se apresentará ao Santa Cruz nesta terça-feira, na véspera do duelo com o Ceará, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste. Ainda não está definido se o treinador vai dirigir a equipe neste duelo ou apenas acompanhará o confronto no Arruda.

O último clube treinado por Milton Mendes foi o Kashiwa Reysol. Mas o treinador deixou o time japonês neste mês, alegando problemas familiares. Agora ele está de volta ao futebol brasileiro e dirigirá o Santa Cruz no seu retorno à elite.

No ano passado, aliás, Milton Mendes se destacou na sua passagem pelo Atlético Paranaense durante a disputa do Campeonato Brasileiro, tendo chegado a lutar pela liderança do torneio. Mas ele acabou sendo demitido após uma queda de rendimento durante o segundo turno da competição. Antes, no primeiro semestre, venceu a Série A2 do Campeonato Paulista pela Ferroviária.

E foi o seu trabalho no Atlético-PR que parece ter levado o Santa Cruz a contratá-lo. "Milton Mendes se encaixa perfeitamente no perfil traçado pela diretoria. Em seus trabalhos anteriores, especialmente no Atlético-PR, o treinador mostrou que tem muita habilidade para motivar o grupo e para organizar taticamente uma equipe", afirmou o clube em nota publicada no seu site oficial.

Além da Copa do Nordeste, o Santa Cruz participa do Campeonato Pernambucano e está em quarto lugar no hexagonal final - os quatro primeiros se classificam às semifinais. O time também está envolvido na disputa da Copa do Brasil - estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Rio Branco, no Espírito Santo.