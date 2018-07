Santa Cruz assume topo de chave na Série D nacional

Em uma partida bastante disputada, o Santa Cruz vencia o Porto por 2 a 1 até os 47 minutos do segundo tempo, quando Altemar cobrou falta com categoria e deixou tudo igual. Assim, o time se manteve invicto, assumindo a ponta com cinco pontos.

Enquanto isso, o adversário é o lanterna, com apenas um ponto. Ainda pelo Grupo 3, o Guarani-CE tropeçou e perdeu para o Alecrim-RN diante de seus torcedores, por 1 a 0, caindo para a vice-liderança, com quatro pontos. Logo atrás vem o time potiguar, que tem apenas um ponto a menos.

Dois times mantiveram os 100% de aproveitamento. Pelo Grupo 4, o Treze-PB venceu o Bahia de Feira, por 2 a 1, com um gol de Cléo aos 47 minutos, e chegou aos seis pontos, assumindo a vice-liderança. O time paraibano está atrás somente do próprio Bahia de Feira devido o número de gols pró: 5 contra 4.

Quem também segue com uma campanha perfeita até o momento é o Metropolitano-SC, que venceu no sufoco o clássico catarinense contra o Brusque-SC, por 2 a 1, e está na vice-liderança do Grupo 8, com seis pontos. Enquanto isso, o adversário é o quarto

colocado, tendo apenas um. Após bater o Juventude-RS, por 2 a 1, o Cianorte-PR assumiu a ponta, com sete pontos. Os gaúchos estacionaram em terceiro lugar, com três.

Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Comercial-PI, o Sampaio Corrêa-MA se manteve na liderança do Grupo 2, com três pontos. O adversário, que conquistou sua primeira vitória, é o terceiro colocado. Pelo Grupo 7, Cerâmica-RS e Operário-PR fizeram um duelo bastante equilibrado, mas não passaram de um empate por 1 a 1. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com apenas um ponto, mesma pontuação que o lanterna Operário.

A situação do técnico Roberval Davino ficou ainda mais complicada no comando do Itumbiara-GO depois da derrota para o Tocantinópolis-TO, por 3 a 2. O time goiano é o lanterna do Grupo 5, sem nenhum ponto, enquanto os tocantinenses se encontram em

terceiro lugar, com quatro. Quem está na liderança é o Tupi-MG, que empatou com o Gama-DF, por 1 a 1, e chegou aos cinco pontos. O Gama está invicto, com dois empates em duas partidas e vem em quarto lugar.

O último jogo da terceira rodada da Série D será realizado nesta segunda-feira, quando o Trem-AP recebe o São Raimundo-PA, às 20h30, pelo Grupo 2. O time paraense busca seus primeiros pontos, enquanto os amapaenses podem assumir a ponta em caso de vitória.

Confira os resultados da terceira rodada da Série D:

Sábado

Villa Nova-MG 1 x 0 Formosa-GO

CENE-MS 4 x 1 Mirassol-SP

Nacional-AM 1 x 2 Penarol-AM

São Mateus-ES 1 x 4 Audax-RJ

Plácido de Castro-AC 1 x 0 Cuiabá-MT

Coruripe-AL 2 x 1 Vitória da Conquista-BA

Domingo

Guarani-CE 0 x 1 Alecrim-RN

Comercial-PI 2 x 1 Sampaio Corrêa-MA

Bahia de Feira-BA 1 x 2 Treze-PB

Tocantinópolis-TO 3 x 2 Itumbiara-GO

Metropolitano-SC 2 x 1 Brusque-SC

Cerâmica-RS 1 x 1 Operário-PR

Porto-PE 2 x 2 Santa Cruz-PE

Cianorte-PR 2 x 1 Juventude-RS

Gama-DF 1 x 1 Tupi-MG

Segunda-feira (1/8)

20h30

Trem-AP x São Raimundo-PA