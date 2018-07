Santa Cruz avança direto à 3ª fase e Portuguesa empata em casa na Copa do Brasil

O Santos, só com reservas, fez 3 a 0 no Galvez-AC e voltou do Acre com a vaga assegurada. Na última terça-feira, o Bragantino eliminou o Avaí no jogo de volta, enquanto que o Cruzeiro fez 2 a 0 no Londrina e descartou a volta. São, portanto, quatro clubes na terceira fase.

A Portuguesa, no estádio do Canindé, em São Paulo ficou no 0 a 0 com o Vitória, levando a definição para o segundo confronto, no estádio Barradão, em Salvador, no próximo dia 19, uma quinta-feira, às 19h15. Em Belo Horizonte, desgastado pelos duelos contra o Atlético que lhe deram o título mineiro, o América empatou sem gols com o Bahia, também deixando a definição para a capital baiana, no próximo dia 18, às 21h45.

CATARINENSES - Três times catarinenses entraram em campo e dois se deram mal. A Chapecoense, campeã de Santa Catarina, foi até Curitiba e perdeu para o Paraná por 2 a 1, de virada. Terá que descontar na volta, na próxima quarta-feira, às 19h30. O Joinville, vice-campeão do Estado, perdeu em casa para o Ceará por 1 a 0. A volta vai acontecer na próxima terça, às 19h30, na capital cearense. Só o Figueirense se deu bem indo até São Luis e vencendo o Sampaio Corrêa por 2 a 1, trazendo para casa a vantagem do empate no próximo dia 18, às 19h30.

PARANAENSES - Além do Paraná, o Coritiba também representou o Estado, mas perdeu por 1 a 0 para o Juventude, vice-campeão gaúcho, em Caixas do Sul (RS). A volta acontecerá no próximo dia 19, às 21h30, em Curitiba. O Atlético Paranaense, campeão estadual, abriu vantagem de dois gols em cima do Dom Bosco-MT, no Mato Grosso, mas no final cedeu o empate. Vai poder empatar até por um gol na volta, na próxima terça-feira, às 21h30, na Arena da Baixada.

OUTROS JOGOS - Na região Sul do país, o Ypiranga-RS aproveitou bem o fator casa e fez 3 a 1 em cima do Aparecidense-GO, podendo perder até por um gol de diferença na volta, no próximo dia 19, às 21h30. No Norte, o River-PI perdeu no Piauí para o Botafogo-PB por 1 a 0. O empate dá a vaga ao time paraibano no segundo jogo.