Santa Cruz bate Bragantino por 2 a 1 em jogo atrasado

O Bragantino se complicou ainda mais no Campeonato Brasileiro da Série B com a derrota para o Santa Cruz pelo placar de 2 a 1, em partida adiada da 16.ª rodada, por problemas de voos, realizada no estádio do Arruda, no Recife, nesta terça-feira. Wescley e Alemão marcaram para o clube de Pernambuco. Léo Jaime diminuiu no fim, mas já era tarde.

Com o resultado, o Bragantino já não sabe o que é vencer há cinco rodadas - um empate e quatro derrotas - e continua perto da zona de rebaixamento. A última vitória foi diante do Icasa por 2 a 1, ficando assim na 16.ª posição com 33 pontos, três na frente do América-RN, primeiro time dentro do descenso. Por sua vez, o Santa Cruz aumentou a sua invencibilidade para quatro jogos e fica na nona colocação com 42 pontos, a nove do Joinville, o quarto colocado.

O primeiro tempo foi muito corrido. Mesmo como visitante, o clube paulista tomou a iniciativa e chegou a desperdiçar boas chances de abrir o placar. A equipe pernambucana, porém, foi mais eficiente e saiu com 1 a 0 no placar graças ao gol de Wescley, que acertou um arremate no canto direito do goleiro Wilson Júnior da entrada da área, aos 36 minutos.

Na segunda etapa, o clube pernambucano não demorou para tomar as rédeas da partida e foi logo fazendo o segundo gol. Aos quatro minutos, Alemão aproveitou o escanteio, dominou, girou e chutou cruzado, sem chances para Wilson Júnior.

O jogo esfriou com a vantagem do Santa Cruz no marcador. O clube pernambucano soube controlar as ações e manter o resultado e ficou perto de fazer o terceiro. Aos 34 minutos, Danilo Pires recebeu e soltou o pé. A bola bateu na rede pelo lado de fora. O Bragantino ainda diminuiu aos 47. Léo Jaime recebeu cruzamento de Sandro e de cabeça encobriu o goleiro Tiago Cardoso.

Na próxima rodada, a 30.ª, o Santa Cruz enfrenta o Vasco neste sábado, às 16h10, na Arena Pernambuco, no Recife. Já o Bragantino tem pela frente o América-RN no mesmo dia, às 16h20, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 x 1 BRAGANTINO

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Renan Fonseca, Alemão e Julinho (Renatinho); Sando Manoel, Bileu, Wescley e Danilo Pires; Keno (Pingo) e Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

BRAGANTINO - Wilson Junior; Robertinho, Yago, Tobi e Magal; Geandro, Romário (Caboré), Magno Cruz (Léo Jaime) e Sandro; Antônio Flávio (Erick) e Mota. Técnico: PC Gusmão.

GOLS - Wescley, aos 36 minutos do primeiro tempo; Alemão, aos 4, e Léo Jaime, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Alemão (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 130.304,00.

PÚBLICO - 12.897 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).