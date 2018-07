Santa Cruz bate Joinville e embala a 2ª vitória seguida

Com a vitória, o invicto Santa Cruz chegou aos 13 pontos, a três agora da zona de classificação. Por sua vez, o Joinville volta a perder na competição, segue com 17 pontos, mas não tem chances de deixar o G4 nesta rodada.

O primeiro tempo foi praticamente todo do Santa Cruz. O Joinville pareceu ter sentido a força da torcida adversária e ficou recuado. A partida começou muito truncada no meio de campo, com ambas equipes abusando dos chutões. Aos poucos, o clube pernambucano foi tomando o domínio e abriu o placar aos 15 minutos. Após boa troca de passes do ataque, Memo arriscou de longe e mandou para o fundo das redes.

Após o gol, o Joinville demorou para se reencontrar e depois acabou perdendo boas oportunidades para empatar, principalmente com Tartá e Edigar Junio, mas foi novamente com o Santa Cruz a maior chance de perigo. Aos 30 minutos, Carlos Alberto acertou um bonito chute de esquerda e a bola explodiu na trave.

No final da primeira etapa, a situação do Joinville, que já era ruim, acabou piorando. Após ter recebido o cartão amarelo, Tartá chegou solando o zagueiro adversário e acabou sendo expulso, deixando a sua equipe com um jogador a menos.

Mesmo com 10 em campo, o Joinville esboçou uma reação na segunda etapa. Logo no início obrigou o goleiro Tiago Cardoso a fazer uma grande defesa em chute de Edson Ratinho. Porém, o Santa Cruz não demorou a tomar as rédeas da partida e fez o segundo gol. Aos 10 minutos, Renatinho cruzou na cabeça de Betinho, que testou firme para ampliar.

Com dois gols de vantagem e um homem a mais em campo, o Santa Cruz "cozinhou" o jogo. Sob os gritos de "olé", o clube pernambucano abusou dos passes de bola e abdicou do ataque.

Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta a Ponte Preta nesta terça, às 19h30, novamente no estádio dos Aflitos, no Recife. Já o Joinville volta a campo na próxima sexta, no mesmo horário, diante do Vila Nova, na Arena Joinville, em Joinville (SC).

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 x 0 JOINVILLE

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho (Julinho), Renan Fonseca, Everton Sena e Renatinho; Sandro Manoel, Memo, Danilo Pires e Carlos Alberto (Emerson Santos); Betinho e Pingo (Flávio Caça-Rato). Técnico: Sérgio Guedes.

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Thiago Medeiros, Guti e Bruno Costa; Naldo, Washington (Gustavo), Tartá e Harrison (Murilo); Edigar Junio (Fernando Junio) e Schwenck. Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Memo, aos 15 minutos do primeiro tempo; Betinho, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho (Santa Cruz); Naldo (Joinville).

CARTÃO VERMELHO - Tartá (Joinville).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (Fifa/RJ).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 9.884 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).