Santa Cruz cede empate ao Icasa e continua sem ganhar

JUAZEIRO DO NORTE - Ainda não foi na tarde deste sábado que o Santa Cruz conheceu sua primeira vitória desde que voltou para a Série B do Campeonato Brasileiro após sete anos. Apesar de dominar o segundo tempo e perder inúmeras chances, acertando até mesmo o travessão, o time pernambucano ficou no 1 a 1 com o Icasa, em duelo realizado no Estádio Romeirão e válido pela quinta rodada.

Os dois times continuam empatados com cinco pontos e próximos da zona de rebaixamento. A diferença para o Avaí, primeiro da degola, é de apenas um ponto. O Icasa está na frente do Santa Cruz porque tem uma vitória, enquanto o time pernambucano acumula cinco empates em cinco partidas.

O primeiro tempo começou um pouco sonolento, mas o Icasa não demorou muito para tomar conta da partida e criou pelo menos três boas oportunidades. Em duas delas, Naylhor aproveitou cobranças de escanteio e cabeceou com perigo. A melhor, porém, aconteceu aos 39 minutos. Foguinho dominou na entrada da área e acertou uma linda bicicleta. Tiago Cardoso se esticou todo e espalmou pela linha de fundo. O Santa Cruz abusou dos passes errados e se preocupou apenas em se defender.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Pingo fez grande jogada individual e deixou com Renan Fonseca, que ajeitou para Carlos Alberto. O meia pegou uma bomba de primeira e mandou no ângulo de Dionatan. O Icasa empataria dez minutos depois, quando Zé Carlos recebeu de Bismark e chutou cruzado, no cantinho do goleiro. Depois disso, o time pernambucano dominou a partida e teve pelo menos quatro boas oportunidades. Em uma delas, Léo Gamalho cabeceou no travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela sexta rodada. O Icasa recebe o Bragantino, às 21h50, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, enquanto o Santa Cruz vai até Itápolis enfrentar o Oeste, às 19h30, no Estádio dos Amaros.

FICHA TÉCNICA

ICASA 1 X 1 SANTA CRUZ

ICASA - Dionatan; Douglas (Elanardo), Naylhor, Preto Costa e Zé Carlos; Jonatan, Foguinho, Dódo (Bismark) e Danilinho; Felipe Klein (Bruno Nunes) e Zulu. Técnico - Tarcísio Pugliese.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho, Everton Sena, Renan Fonseca e Renatinho; Sandro Manoel, Luciano Sorriso (Memo), Danilo Pires (Flávio Caça Rato) e Carlos Alberto; Pingo (Raul) e Léo Gamalho. Técnico - Sérgio Guedes.

GOLS - Carlos Alberto, aos cinco, e Zé Carlos, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Sérgio Santos Moreira (MA).

CARTÕES AMARELOS - Danilinho, Elanardo e Bismarck (Icasa).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).