Santa Cruz chega ao quinto jogo invicto ao derrotar o Atlético-GO

Campeão simbólico dos empates, com nove resultados iguais, o Santa Cruz voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, ao bater o Atlético Goianiense por 2 a 0, no estádio do Arruda, no Recife, pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno. Depois de conquistar dois empates fora e sem gols, diante de Sampaio Corrêa e Avaí, o clube tricolor pernambucano chegou aos 27 pontos, em 11.º lugar, invicto há cinco rodadas. Enquanto isso, o time goiano, que sofreu sua terceira derrota consecutiva, continua com 25 pontos, em 12.º.

O Atlético vinha de derrotas para o Bragantino, por 2 a 1, fora, e em casa para o Sampaio Corrêa por 4 a 2. Enquanto isso, o Santa Cruz queria fazer as pazes com a vitória, principalmente por atuar diante de sua torcida.

O Santa Cruz começou melhor e abriu o placar aos sete minutos. Renatinho lançou Keno em velocidade pelo lado esquerdo. Ele cruzou, a bola rebateu na defesa e sobrou para o chute forte e certeiro de Wescley. O time da casa marcava melhor e também criava mais chances no ataque, porém com chutes de longa distancia. Mas exigiu bem mais do goleiro Roberto do que Tiago Cardoso, que só espalmou por cima do travessão, por precaução, uma falta cobrada de longa distância por Jorginho.

No segundo tempo, porém, o técnico Hélio dos Anjos acertou a marcação do Atlético. Diminuiu os espaços e encurralou o Santa Cruz em seu campo defensivo, a ponto de nem permitir os contra-ataques tricolores. A melhor chance goiana aconteceu aos 15 minutos, em um lance incrível. Luciano Sorriso chutou de fora da área, a bola bateu no pé direito da trave, passou por trás do goleiro Tiago Cardoso e, caprichosamente, saiu do outro lado. "Vence jogo quem faz gol. Não fizemos e não podemos reclamar de nada", explicou no final o treinador goiano.

Nos acréscimos, Sérgio Guedes colocou Pingo para "gastar tempo". Mas deu sorte porque no minuto seguinte ele marcou o segundo gol. Danilo Pires cruzou da direita para Léo Gamalho, mas a bola sobrou para Pingo. Ele chutou e o goleiro Roberto rebateu. Na sobra, dividiu forte e empurrou a bola para as redes. Ao término do jogo, Wescley, do Santa Cruz, foi expulso ao discutir e empurrar Luciano Sorriso.

Pela 20.ª rodada, o Santa Cruz, no dia 6, um sábado, vai sair diante do ABC, em Natal, às 16h10. Nesta terça, às 19h30, o Atlético recebe o Boa, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 x 0 ATLÉTICO-GO

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Renan Fonseca, Everton Sena e Renatinho; Sandro Manoel, Éverton (Memo), Natan (Danilo Pires) e Wescley; Keno (Pingo) e Léo Gamalho. Técnico: Sérgio Guedes.

ATLÉTICO-GO - Roberto; Jonas, Adriano Alves, Lino e Victor Oliveira; Marcus Winícius, Pedro Bambu (Diogo Campos), Luciano Sorriso e Jorginho; André Luís (Juninho) e Yago (Kayke). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Wescley, aos 7 minutos do primeiro tempo; Pingo, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

CARTÕES AMARELOS - Tony, Sandro Manoel e Everton Sena (Santa Cruz); Juninho, e André Luís (Atlético-GO).

CARTÕES VERMELHOS - Wescley (Santa Cruz); Jonas (Atlético-GO).

RENDA - R$ 134.992,00.

PÚBLICO - 12.523 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).