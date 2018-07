Santa Cruz cobra PM após denúncia de agressões contra torcedores no Arruda A diretoria do Santa Cruz emitiu nota oficial na tarde desta segunda-feira para cobrar explicações da Polícia Militar sobre as denúncias de agressões e de tumultos causados pela PM no acesso às arquibancadas do Arruda antes do jogo contra o Vitória, sábado, que deu ao clube pernambucano o vice-campeonato da Série B.