Santa Cruz contrata Júlio César e define 'troca' de goleiros com o Náutico

Santa Cruz e Náutico são dois arquirrivais em Pernambuco, mas ao menos neste fim de temporada protagonizaram uma incomum "troca" de jogadores para adversários históricos como eles. Depois de perder o goleiro Tiago Cardoso para o rival, o Santa Cruz não deixou por menos e tirou Júlio César do Náutico.

A confirmação do acerto aconteceu nesta quinta-feira. Formado no Corinthians, Júlio César estava no Náutico desde 2014. Ele assinou contrato até o fim do ano que vem com o Santa Cruz, que elogiou o goleiro: "Domina muito bem os fundamentos da posição, é uma referência positiva tanto na parte técnica, como na liderança dentro dos vestiários".

A diretoria do Náutico decidiu definir o fim da passagem de Júlio César por lá justamente por conta da contratação de Tiago Cardoso, confirmado como reforço do clube na última segunda-feira. O goleiro, ídolo do Santa Cruz, onde atuou por seis anos, também assinou contrato até o fim de 2017.

Depois de disputar a Série A em 2016, o Santa Cruz foi novamente rebaixado para a segunda divisão, justamente onde está o Náutico. Por isso, Tiago Cardoso e Júlio César deverão se enfrentar frequentemente no ano que vem.