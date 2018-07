Santa Cruz contrata técnico Oliveira Canindé na Série B

A diretoria do Santa Cruz demorou um pouco mais de um dia para definir o novo técnico para a disputa da reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, o clube pernambucano anunciou a contratação de Oliveira Canindé, demitido recentemente no América-RN, como substituto de Sérgio Guedes.

Oliveira Canindé deixou o América-RN classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, mas, como estava perto da zona de rebaixamento na Série B, acabou demitido do clube potiguar. Agora, assume o desafio no Santa Cruz, que está em 12º lugar no campeonato, com 30 pontos.

Ele desembarca no início da tarde deste sábado no Recife e vai apenas assistir ao jogo contra o Icasa, que começa às 16h10, no Estádio do Arruda - o comando do time ficará com o interino Adriano Teixeira. A apresentação oficial de Oliveira Canindé acontecerá apenas na segunda-feira.