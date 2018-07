Santa Cruz culpa dívidas por rebaixamento e avisa: 'Voltaremos'

Com o rebaixamento praticamente definido há alguns dias, o Santa Cruz digeriu rápido a queda para a Série B, confirmada na quarta-feira, após derrota para o Coritiba. Nesta quinta-feira, a diretoria publicou texto no site oficial do clube pernambucano para comentar a degola.

"O time coral (o Santa Cruz) enfrentava um dos mecanismos de financiamento do futebol que, provavelmente, é um dos mais perversos e injustos entre todos os campeonatos nacionais do ocidente. Não bastasse disputar um torneio em condições de extrema desigualdade, o Santa Cruz suporta o peso do seu próprio passivo, traduzido diariamente em milionárias dívidas fiscais e trabalhistas", avalia a diretoria.

Um ano após conseguir o acesso na Série B e cinco após se despedir da quarta e última divisão nacional, o Santa Cruz deixa claro que o rebaixamento não é o fim da linha. Pelo contrário, indica que esta é uma parte do processo.

"O rebaixamento não é um sinal de fracasso. É a evidência de que ainda há muito a ser feito no processo de reconstrução do clube. Um processo que, por mais doloroso e exaustivo que seja, prosseguirá junto com sua imensa e dedicada torcida. A reconstrução do clube não passa apenas por resultados em campo, se dá no processo do saneamento do clube, da reestruturação administrativa e profissionalização dos recursos humanos", continua a diretoria. O título do texto deixa claro o sentimento do clube: "Voltaremos".