Santa Cruz decepciona 42 mil no Arruda pela Série D

O tropeço no Arruda impediu o Santa Cruz de se isolar na ponta do Grupo 3 da competição. Isso porque pernambucanos e cearenses dividem a primeira posição, com quatro pontos cada um. Porém, o Guarani leva vantagem por ter um gol a mais de saldo: 3 a 2. O público de 42 mil torcedores foi o maior de todos os jogos disputados neste final de semana por todo o Brasil, inclusive nas Séries A e B. Havia uma grande expectativa pela presença do time em casa, depois da estreia com vitória, fora de casa, diante do Alecrim-RN, por 3 a 1.

No outro jogo da chave, o Santa Cruz-RN foi mais eficiente e bateu o Porto-PE, por 2 a 0, no Estádio Iberezão, em Santa Cruz. Os potiguares estão em terceiro lugar, com três pontos, enquanto o time de Caruaru é o lanterna, sem pontuar até aqui.

Com uma atuação de gala no segundo tempo, o Sampaio Correa atropelou o Trem-AP por 5 a 0, no Estádio Correão, em Bacabal (MA). Com a vitória, o time segue com 100% de aproveitamento, com seis pontos, no Grupo 2. Os amapaenses estão em terceiro lugar, com três.

Outro clube que manteve os 100% de aproveitamento na Série D foi o Cuiabá-MT, que bateu o Nacional-AM, por 3 a 1, na capital matogrossense. O resultado o deixa com seis pontos, na liderança isolada do Grupo 1. O Bahia de Feira também manteve os 100% de aproveitamento ao golear o Vitória da Conquista-BA, por 3 a 0, na casa do adversário. O triunfo isolou o clube de Feira de Santana na ponta do Grupo 4, com seis pontos.

Na primeira fase da competição, os 40 clubes serão divididos em oito grupos de cinco cada, agrupados regionalmente. Os dois primeiros de cada chave classificaram-se à segunda fase, na qual os 16 times restantes jogarão em sistema eliminatório em partidas de ida e volta. Este sistema será repetido nas outras fases.

Confira os resultados da segunda rodada da Série D:

Sábado

Cruzeiro-RS 0 x 2 Metropolitano-SC

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Villa Nova-MG

Tupi-MG 0 x 0 Tocantinópolis-TO

Oeste 2 x 1 Cerâmica-RS

Independente-PA 4 x 1 Comercial-PI

River Plate-SE 1 x 2 Coruripe-AL

Domingo

Anapolina-GO 1 x 1 Gama-DF

Vitória da Conquista-BA 0 x 3 Bahia de Feira-BA

Formosa-GO 1 x 0 São Mateus-ES

Santa Cruz-PE 0 x 0 Guarani-CE

Operário-PR 0 x 2 CENE-MS

Brusque-SC 1 x 1 Cianorte-PR

Sampaio Corrêa-MA 5 x 0 Trem-AP

Santa Cruz-RN 2 x 0 Porto-PE

Cuiabá-MT 3 x 1 Nacional-AM

Vila Aurora-MT 1 x 1 Plácido de Castro-AC