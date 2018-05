Santa Cruz demite PC Gusmão após eliminação na Copa do Nordeste

O técnico Paulo César Gusmão não resistiu à derrota por 4 a 1 para o ABC, resultado que eliminou o Santa Cruz da Copa do Nordeste, na noite de terça-feira. Nesta quarta, a diretoria confirmou a rescisão com o treinador após a goleada sofrida no Arruda, em Recife (PE). O clube, que briga pela classificação na Série C do Campeonato Brasileiro, agora busca no mercado um substituto.

A passagem de PC Gusmão pelo clube pernambucano foi muito curta: apenas seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas - aproveitamento de aproximadamente 28%. Ele chegou no final de abril, após a saída de Júnior Rocha que se transferiu ao CRB. E já assumiu no empate por 0 a 0 com o ABC na terceira rodada da Série C. Poucos dias depois, novamente contra o time potiguar, conheceu a sua primeira derrota, justamente na Copa do Nordeste, por 1 a 0, no Frasqueirão, em Natal (RN).

Na Série C, conseguiu dois resultados importantes: empatou com o Remo fora de casa por 0 a 0 e venceu o Globo-RN por 2 a 0 em Ceará-Mirim, também no Rio Grande do Norte. Mas, no último final de semana, caiu para o Botafogo-PB por 3 a 2 dentro do Arruda. A oportunidade de acalmar as críticas era vencer na Copa do Nordeste, mas, em um jogo muito aquém do esperado, o Santa Cruz foi goleado, encerrando a passagem do treinador.

Eliminado na Copa do Nordeste, o Santa Cruz vai concentrar todas as suas energias na Série C. Com nove pontos, o clube é o quinto colocado do Grupo A e ainda está na parte de cima da classificação, brigando por uma vaga nas quartas de final. Na próxima segunda-feira viaja até Aracaju (SE), onde vai enfrentar o líder Confiança no estádio Batistão, às 19 horas, pela sétima rodada. A direção ainda não confirmou se o elenco ficará sob a batuta do interino Adriano Teixeira.