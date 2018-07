Santa Cruz derrota o Sport e fica mais perto da decisão da Copa do Nordeste

O Santa Cruz deu um grande passo rumo à final da Copa do Nordeste. Apostando em um jogo de eficiência, bateu o rival Sport por 2 a 1, neste sábado, em pleno estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O meia Léo Costa e o atacante Halef Pitbull marcaram os gols da vitória, enquanto que o meia Diego Souza, em cobrança de pênalti, anotou para os mandantes.

Com este resultado, o Santa Cruz pode até mesmo perder por 1 a 0 na volta, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Arruda, no Recife. Ao Sport resta vencer por dois gols de diferença ou até por um, desde que marque três. Caso vença por 2 a 1, a definição da vaga irá aos pênaltis.

Na outra semifinal, o Vitória saiu na frente do Bahia ao vencer por 2 a 1, na última quinta-feira, no estádio do Barradão, em Salvador. Os dois times fazem a volta neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, também na capital baiana.

O Sport controlou a posse de bola no primeiro tempo, mas pecou nos momentos de decisão. Melhor para o Santa Cruz, que balançou as redes aos 32 minutos em uma das raras chegadas ao ataque. O meia Thomás cruzou para a área, pela esquerda, e o meia Léo Costa cabeceou para o fundo das redes.

Os donos da casa só conseguiram chegar ao empate graças a um pênalti. Aos 37 minutos, o lateral-direito Tiago Costa exagerou na disputa com Diego Souza e cometeu a falta na área. Na cobrança, o próprio meia esbanjou categoria e só deslocou o goleiro Jacsson.

Na segunda etapa, o Sport voltou com mais ímpeto e tentou pressionar o rival a qualquer custo. O problema é que o Santa Cruz foi eficiente. Aos 31 minutos, o atacante André Luís deixou três adversários para trás e fez o passe na medida para o atacante Halef Pitbull. Ele só tocou no canto direito do goleiro Magrão.