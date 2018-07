Santa Cruz é cortado e desfalca Paraguai na Copa América

Principal nome do futebol paraguaio na última década, o atacante Roque Santa Cruz está fora da Copa América Centenário. O veterano de 34 anos teve seu corte anunciado nesta sexta-feira pela Associação Paraguaia de Futebol (APF), comunicada pelo Málaga a respeito da lesão do jogador.

De acordo com a entidade, no treino de quinta-feira no Málaga, Santa Cruz sofreu uma lesão nos ligamentos internos do joelho direito. "Ele chegaria com pouco tempo de preparação para a Copa América Centenário. Por isso, decidimos de forma conjunta (comissão técnica, jogador e departamento médico) que ele seria desconvocado", explicou o médico da seleção paraguaia, Manuel Aguilar.

Santa Cruz joga pela seleção paraguaia desde a preparação para a Copa do Mundo de 2002. Ele esteve em três Mundiais (2002, 2006 e 2010) e nas Copas Américas de 2007, 2011 e 2015. Apesar da idade avançada, segue titular da equipe.

Para o lugar dele, o Paraguai convocou o também atacante Antonio "Tonny" Sanabria, do Sporting Gijón. Lucas Barrios, do Palmeiras, pediu para não ser chamado para o torneio para poder recuperar seu espaço no clube paulista. A Copa América começa em 6 de junho e o Paraguai está no grupo de EUA, Colômbia e Costa Rica.