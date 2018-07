Santa Cruz e Figueirense empatam e ampliam jejum de vitórias na Série B

Santa Cruz e Figueirense fizeram um jogo equilibrado e empataram por 1 a 1, neste sábado, na Arena Pernambuco, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado, porém, foi ruim para os dois times.

O pernambucano completou três jogos sem vitória, tem 14 pontos e está na oitava posição. O catarinense não ganha há oito partidas, soma nove pontos e ocupa a penúltima posição, dentro da zona do rebaixamento.

Jogando em casa diante de um adversário desacreditado e no grupo da degola, o Santa Cruz começou com mais volume. Mas não conseguia as infiltrações e só ameaçou em um chute de longe do lateral Roberto. Ele arriscou cruzado, a bola saiu sem força, porém bateu de leve no pé da trave esquerda, aos seis minutos.

Mas na defesa o Santa Cruz errava muito, principalmente na saída de bola. O Figueirense teve sua primeira grande chance aos 25 minutos, quando o zagueiro Bruno Silva perdeu a bola para Henan, que invadiu a grande área e tocou para Robinho. Ele tentou dar um drible curto em Júlio César que saiu muito rápido e espalmou a bola.

Na insistência do erro, o Santa Cruz sofreu o gol aos 46 minutos. Roberto foi quem perdeu a bola desta vez. Ela ficou com Dudu Viera que, mesmo caído, tocou para Henan. O atacante viu a saída do goleiro e bateu, com categoria, por cima. Quarto gol dele pelo time catarinense.

O time pernambucano voltou do intervalo com Augusto no lugar de André Luís, mas aos dez minutos o interino Adriano Teixeira fez as outras duas trocas a que tinha direito. Entraram João Paulo e William Barbio, respectivamente, nas vagas de Léo Lima e Bruno Paulo.

Como adiantou a marcação, o Santa Cruz passou a chegar com mais facilidade no ataque. Na primeira vez que acertou o gol, o time da casa empatou. Após cruzamento da direita, houve desviou na primeira trave de cabeça de Elicarlos e Augusto apareceu na segunda trave para testar no ângulo. Tudo igual aos 16 minutos.

O visitante sentiu o golpe, ficou muito acuado e com medo de sofrer a virada. Só aos 25 minutos é que Marcelo Cabo tentou desafogar seu time com a entrada do atacante Luidy no lugar do meia Marco Antônio. O jogo, nesta altura, estava equilibrado.

A melhor chance do Santa Cruz marcar o gol da vitória saiu aos 38 minutos, quando Barbio cruzou e Augusto finalizou à queima-roupa, mas em cima do goleiro Thiago Rodrigues. Aos 45, Júlio César evitou um gol contra de Gabriel Vallés, que tentou cortar o cruzamento e ia fazendo um gol contra.

O Santa Cruz só volta a jogar no próximo sábado, às 16h20, contra o Oeste, na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo. O Figueirense abre a 11.ª rodada em Florianópolis diante do Londrina, terça-feira, às 20 horas.

FICHA TÉCNICA:

SANTA CRUZ 1 X 1 FIGUEIRENSE

SANTA CRUZ - Julio César; Gabriel Vallés, Jaime, Bruno Silva e Roberto; Elicarlos, Thiago Primão e Léo Lima (João Paulo); André Luís (Augusto), Ricardo Bueno e Bruno Paulo (William Barbio). Técnico: Adriano Teixeira (interino).

FIGUEIRENSE - Thiago Rodrigues; Dudu, Marquinhos, Bruno Alves e Guilherme Lazaroni (Julinho); Zé Antônio, Dudu Vieira, Marco Antônio (Luidy) e Robinho (Joãozinho); Jorge Henrique e Henan. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Henan, aos 46 minutos do primeiro tempo. Augusto, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Bueno, Jaime, João Paulo, Roberto e Thiago Primão (Santa Cruz). Marquinhos, Zé Antônio, Henan, Robinho e Bruno Alves (Figueirense).

RENDA - R$ 118.070.

PÚBLICO - 9.079 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).