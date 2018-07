Após acesso, Santa Cruz é recebido por multidão na volta ao Recife

Após um 'calvário' que durou nove anos - inclusive três disputando a quarta divisão nacional - o Santa Cruz está de volta à elite do futebol brasileiro após a vitória sobre o Mogi Mirim por 3 a 0, neste sábado. Na volta dos jogadores a Recife, a torcida coral, uma das maiores do Nordeste, invadiu as ruas da capital pernambucana para celebrar o retorno.

Nas primeiras horas do dia, alguns torcedores já se concentravam no Aeroporto dos Guararapes à espera da delegação, que desembarcou e rumou para um caminhão do Corpo de Bombeiros, onde jogadores, comissão técnica e diretoria desfilaram pelas avenidas Imbiribeira e Estrada dos Remédios.

A delegação seguirá até o Estádio do Arruda, onde a comemoração continuará e não tem hora para acabar. Junto com o Santa Cruz, também subiram Vitória, Botafogo e América-MG.