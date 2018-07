Santa Cruz e Sport ficam no 0 a 0 na partida de estreia pela Copa Sul-Americana

O "Clássico das Multidões" no Recife, válido pela fase nacional da Copa Sul-Americana, foi muito abaixo do esperado. Jogando na Arena Pernambuco, nesta quarta-feira, Santa Cruz e Sport fizeram um jogo bastante equilibrado, mas com poucas chances de gols. Até por conta disso, a partida terminou empatada por 0 a 0.

Os dois times voltam a se encontrar já na próxima quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, para decidir quem avança às oitavas de finais do torneio internacional.

As chances continuam quase iguais. Quem vencer avança às oitavas, mas outro empate sem gols leva a definição para os pênaltis. O empate por gols é favorável ao Santa Cruz, por causa do gol fora de casa.

O primeiro tempo começou equilibrado. Só aos 24 minutos o Santa Cruz ameaçou em um chute de Pisano. Dez minutos depois, o Sport respondeu em um chute de Rogério - o goleiro Tiago Cardoso defendeu.

Na segunda etapa, o Santa Cruz foi mais corajoso e teve uma chance nos minutos iniciais com Grafite. Assustado, o Sport ficou atrás se defendendo para tentar chegar ao gol nos contra-ataques. O time tricolor tinha mais posse de bola, mas esbarrava na forte marcação adversária e nos passes errados. Por isso, o clássico terminou sem gols.