Santa Cruz e Sport se enfrentam pela última vaga na final da Copa do Nordeste

Santa Cruz e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio do Arruda, no Recife, pela última vaga na final da Copa do Nordeste, que já tem o Bahia classificado. O time baiano passou pelo arquirrival Vitória com um triunfo por 2 a 0, após ter perdido, fora de casa, pelo placar mínimo de 1 a 0.

No jogo de ida, o Santa Cruz superou todas as expectativas ao vencer por 2 a 1, mesmo no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o que lhe rendeu a vantagem de poder perder por 1 a 0 para avançar à final. O Sport pode ainda avançar com um gol de diferença desde que balance as redes em três oportunidades.

Este será o quarto confrontos entre os rivais na temporada de 2017. Nos dois primeiros jogos, pelo Campeonato Pernambucano, ficaram no empate por 1 a 1. O Sport é o finalista do Estadual contra o Salgueiro, enquanto que o Santa Cruz disputará o terceiro lugar contra o Náutico.

Pelo lado do Sport, o técnico Ney Franco fez mistério sobre o time. Ele apenas afirmou que vai aguardar o departamento médico para saber se poderá contar com o zagueiro Ronaldo Alves, afastado do time desde o início de abril. A única certeza é o retorno do atacante Rogério, que não disputou o duelo de ida por estar suspenso.

"A gente sabe que vai ter que jogar muito mais que o último jogo. Além do fator campo e da qualidade técnica, vamos ter que estar bem na parte física e emocional para jogar bem. É o primeiro passo para reverter a desvantagem que nós temos", avaliou Ney Franco.

No Santa Cruz, o técnico Vinícius Eutrópio optou por repetir a mesma escalação que venceu no jogo de ida. Única novidade será o retorno de Júlio César, recuperado de uma irritação no olho. O goleiro treinou normalmente nesta terça-feira e deve assumir a posição de titular. "Não podemos entrar para administrar. É jogar o jogo normal, respeitando sempre o adversário. O Sport é uma grande equipe e não ganhamos absolutamente nada. Está tudo em aberto. Por isso, nosso foco é total nesta decisão", comentou.

Animada pela vitória inicial, a torcida do Santa Cruz promete ir em peso ao estádio do Arruda. A expectativa é de um público perto dos 40 mil torcedores. Mas a venda antecipada fechou nesta terça-feira com pouco mais de 10 mil bilhetes vendidos.