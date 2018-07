Santa Cruz empata com o Náutico e não tira o Boa Esporte do G-4

Não houve vencedor no "Clássico das Multidões", desta vez realizado na Arena Pernambuco, no Recife. O Náutico foi melhor, mais efetivo e criou as melhores chances, mas não conseguiu transformar este domínio em gols diante do Santa Cruz. Apesar do empate, o time tricolor continua na briga pela quarta vaga de acesso - que agora é do Boa - porque tem 52 pontos, em sétimo lugar. Se vencesse poderia entrar no G-4 - a zona de acesso. O rival continua apenas em posição intermediária, com 46 pontos, na 12.ª colocação.

Logo aos dois minutos, Marinho quase abriu o placar para o Náutico, quando invadiu a área e foi abafado pelo goleiro Tiago Cardoso, que mandou a bola para escanteio. No final do primeiro tempo, quem ameaçou foi o Santa Cruz, duas vezes com o meia Wescley. Na primeira, aos 34, ele chutou cruzado e a bola tirou tinta da trave esquerda. Na segunda, aos 42, passou por três rivais e chutou para Júlio César fazer grande defesa.

No segundo tempo, o Náutico continuou dominando as ações em campo, com o técnico Dado Cavalcante colocando seu time na frente. Aos dois minutos, o zagueiro Luiz Alberto quase marcou, mas Tiago Cardoso fez grande defesa. O goleiro quase vacilou em um chute de longe de Marinho, que desceu em diagonal enfileirando e bateu de esquerda. Mas o arqueiro conseguiu aliviar.

Todo no ataque, quase o Náutico sofreu o gol aos 36 minutos, quando Keno deu um toque de calcanhar e deixou Tiago Costa na frente de Júlio César, que saiu, fechou o ângulo e evitou o pior. Nos acréscimos, Renato Chaves fez falta por trás e foi expulso, deixando o Náutico com um a menos.

Pela 35.ª rodada, os dois times vão jogar no próximo sábado, a partir das 17h20 (de Brasília). O Náutico vai receber o Luverdense, enquanto que o Santa Cruz vai sair diante do Bragantino, que luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 0 x 0 SANTA CRUZ

NÁUTICO - Júlio César; Neílson (David), Luiz Alberto, Renato Chaves e Gaston Filguera; João Ananias, Paulinho (Elicarlos), Cañete (Sassá) e Vinícius; Crislan e Marinho. Técnico: Dado Cavalcante.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Biléu, Alemão, Renan Fonseca e Tiago Costa; Sandro Manoel (Memo), Danilo Pires, Wescley e Natan (Ailton); Keno e Léo Gamalho (Cassiano). Técnico: Oliveira Canindé.

CARTÕES AMARELOS - Gaston Filguera, Neílson, Vinícius, Marinho e Cañete (Náutico); Alemão, Sandro Manoel, Léo Gamalho, Memo e Tiago Costa (Santa Cruz).

CARTÃO VERMELHO - Renato Chaves (Náutico).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA - R$ 273.835,00.

PÚBLICO - 10.947 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).