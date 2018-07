Santa Cruz empata outra vez e América-MG estaciona na liderança

RECIFE - A sina de empates do Santa Cruz continua no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de ter saído na frente do placar, o time pernambucano não conseguiu segurar o resultado positivo e ficou no 1 a 1 com o América-MG nesta sexta-feira, em um estádio dos Aflitos completamente vazio, no Recife, pela sétima rodada.

O Santa Cruz foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na semana passada pela morte de um torcedor na partida contra o Paraná, pela segunda rodada, e terá que fazer cinco jogos com os portões fechados. A diretoria tricolor ainda tenta diminuir a punição.

Apesar de ainda estar invicto na Série B, o Santa Cruz não vem realizando uma boa campanha, já que empatou os sete jogos que realizou até aqui - seis por 1 a 1 - e continua próximo da zona de rebaixamento, em 15.º lugar, podendo perder algumas posições. Já o América-MG chegou aos 17 pontos e garantiu a liderança isolada pelo menos até a próxima rodada.

Sem a pressão da torcida adversária, o América-MG assustou logo aos oito minutos. Willians recebeu dentro da área e bateu de virada, exigindo linda defesa de Tiago Cardoso. Mas essa foi a única chance do clube mineiro. Aos poucos, o Santa Cruz passou a ter mais posse de bola, apesar de errar muitos passes. Aos 38, Pingo recebeu dentro da área e chutou rasteiro. Léo Gamalho ia ficar com o gol aberto para marcar se não fosse o zagueiro André, que aliviou o perigo de carrinho.

Apesar do visitante ter começado melhor o segundo tempo, quem abriu o placar foi o Santa Cruz aos sete minutos. Renatinho desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Danilo Pires acertou um bonito chute de primeira, sem chances para Matheus.

Atrás do marcador, o time mineiro foi em busca do empate e conseguiu aos 27 minutos. Gilson cruzou e Willians se antecipou ao zagueiro, desviando no cantinho. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Nos minutos finais, os dois times foram em busca do gol da vitória, mas sem sucesso.

Os dois times voltam a campo na próxima terça, pela oitava rodada. O Santa Cruz enfrenta o Boa, às 19h30, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), enquanto que o América-MG vai até Goiânia para jogar contra o Atlético Goianiense, às 21h50, no estádio Serra Dourada.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 1 x 1 AMÉRICA-MG

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho, Everton Sena, Renan Fonseca e Renatinho; Sandro Manoel, Memo, Danilo Pires (Flávio Caça Rato) e Carlos Alberto; Pingo (Raul) e Léo Gamalho (Betinho). Técnico: Sérgio Guedes.

AMÉRICA-MG - Matheus; André, Vitor Hugo e Thiago Santos; Pablo, Andrei Girotto (Elsinho), Mancini, Willians (Henrique) e Gilson; Ricardinho (Carlos Renato) e Obina. Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - Danilo Pires, aos 7, e Willians, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nininho e Léo Gamalho (Santa Cruz); Andrei Girotto, Obina e Ricardinho (América-MG).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).