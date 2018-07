Santa Cruz entrará em campo com camisa da campanha do MPF

Os atletas do time pernambucano exibirão uma faixa pedindo o apoio dos torcedores ao projeto idealizado pelos procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato para tornar mais eficiente a legislação no combate aos malfeitos.

A partida está marcada para 16h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e faz parte da 27ª rodada da Série B. O Santa Cruz ocupa atualmente a sétima posição na tabela, com 41 pontos, a quatro do quarto colocado Bahia, primeiro no grupo de acesso à elite do futebol brasileiro

O Ministério Público Federal tem como objetivo coletar 1,5 milhão de assinaturas para apresentar o projeto de iniciativa popular ao Congresso, seguindo a mesma estratégia da Lei da Ficha Limpa. Até aqui foram alcançadas 200 mil adesões.

A proposta "10 Medidas Contra a Corrupção" é uma iniciativa dos procuradores da Lava Jato, endossada pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot.

#10Medidas: Time pernambucano entrará em campo, no próximo sábado, com camisa e faixa da campanha http://t.co/dDonlBLbLB — MPF em Pernambuco (@MPF_PE) 17 setembro 2015

Durante o jogo do Santa Cruz contra o Ceará será instalado um estande do Ministério Público Federal para recolher as assinaturas. Todo cidadão também pode procurar a sede da Procuradoria mais próxima de seu domicílio para assinar a ficha de apoio.

As pessoas também podem imprimir a ficha a partir do site da instituição, coletar dados e assinaturas e depois entregar à Procuradoria. A íntegra das medidas e a ficha de assinatura estão disponíveis no site www.10medidas.mpf.mp.br.