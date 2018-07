Santa Cruz faz 3 a 0 e deixa Oeste perto da zona de degola

O Santa Cruz venceu o Oeste por 3 a 0, nesta terça-feira, no estádio do Arruda, no Recife, e segue sonhando com o acesso à elite do futebol brasileiro. O time pernambucano foi superior durante quase todo o jogo válido pela Série B e mereceu a vitória. Léo Gamalho duas vezes, uma de pênalti, e Keno marcaram os gols do clube tricolor, que estreou o técnico Oliveira Canindé, ex-América-RN, no lugar de Sérgio Guedes.

Com o resultado, o Santa Cruz foi a 34 pontos, mas permaneceu na 10.ª colocação. O Oeste continuou com os mesmos 27 pontos do início da rodada e também não alterou o seu posicionamento, ficando em 15.º lugar.

O jogo começou com o Santa Cruz botando pressão na tentativa de abrir o marcador logo no início, mas encontrou um Oeste bem posicionado e que nos contra-ataques levava perigo. Danilo Pires era o jogador mais perigoso do time pernambucano e por duas vezes quase abriu o marcador. Aos 20 minutos, meio que sem querer ele acertou a trave de Anderson depois de cruzamento da direita.

E quando tudo indicava para o empate sem gols na primeira etapa, o Santa Cruz marcou. Aos 41 minutos, Danilo Pires tocou para Léo Gamalho no meio da área e ele se livrou de Cris para bater no canto direito e fazer 1 a 0 para os pernambucanos.

O domínio do Santa Cruz foi total no primeiro tempo, tanto que os números mostraram 12 finalizações para o time pernambucano e nenhuma para os paulistas. Mesmo assim, as equipes voltaram com as mesmas formações para a segunda etapa. Porém, o clube paulista ficou mais adiantado, tanto que nos minutos iniciais esboçou uma pressão.

Mas quem não faz toma e o Santa Cruz marcou. Tiago Costa foi derrubado na área e o pênalti foi marcado. Léo Gamalho bateu no canto esquerdo e ampliou, aos 24 minutos. É o oitavo gol do atacante na Série B.

O gol desmontou o Oeste, que aos 41 minutos sofreu o terceiro. Keno escapou pela esquerda e da entrada da área acertou uma pancada no ângulo de Anderson. Mais dois minutos e o Santa Cruz quase ampliou com Léo Gamalho, que acertou a trave paulista.

O Santa Cruz volta a campo neste sábado, às 16h10, no estádio Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o América-MG pela 26.ª rodada. Bileu, com o terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão e desfalca o time pernambucano. O Oeste joga no mesmo dia e horário, no estádio dos Amaros, em Itápolis (SP), contra o Bragantino.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 3 x 0 OESTE

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Everton Sena, Renan Fonseca e Julinho (Tiago Costa); Sandro Manoel, Bileu, Danilo Pires (Memo) e Wescley (Renatinho); Keno e Léo Gamalho. Técnico: Oliveira Canindé.

OESTE - Anderson; Ezequiel, Cris, Halisson e Denis; Dionísio, Leandro Melo, Kleber (Jacson Baiano) e Roger Gaúcho (Vagninho); Cristiano e Fábio Santos (Pablo). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Léo Gamalho, aos 41 minutos do primeiro tempo; Léo Gamalho (pênalti), aos 24, e Keno, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bileu e Renan Fonseca (Santa Cruz); Cris, Leandro Mello e Dionísio (Oeste).

ÁRBITRO - Fábio Filipus (PR).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 6.477 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).