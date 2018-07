Santa Cruz ganha, encosta no G4 e afunda o Atlético-GO na zona de rebaixamento

O Santa Cruz engrenou na competição, coincidentemente quando Grafite foi anunciado. Dos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e uma melhor colocação na tabela de classificação. Atualmente soma 18 pontos, contra nove do Atlético, que não vence há seis rodadas e está cada vez mais longe de deixar a zona de rebaixamento.

Os dois times fizeram um jogo aberto com muitas chances de gols. Jogando ao lado de seus torcedores, o tricolor pernambucano tinha um leve domínio e acabou abrindo o marcador aos 14 minutos. Renatinho fez lançamento milimétrico para Lelê. O meia dominou, foi atrapalhado pelo zagueiro, mas ainda conseguiu chutar e mandar para o fundo das redes.

Atrás no placar, o Atlético teve que se abrir e saiu em busca do empate. A melhor jogada aconteceu aos 28 minutos, quando Geraldo deixou Feijão livre para marcar. Com o gol escancarado, o meia chutou para fora, enquanto que o Santa Cruz poderia ter feito o segundo no fim da primeira etapa. Após cobrança de escanteio de Daniel Costa, Marlon mandou na trave. Na sobra, Bileu parou no goleiro Márcio.

No segundo tempo, o Santa Cruz freou o ritmo de jogo. A equipe pernambucana controlou bem os avanços rivais e ampliou o marcador aos 18 minutos. No melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, Daniel Costa cobrou falta por baixo da barreira e fez o segundo. O time goiano sentiu, demorou para reagir e chegou a diminuir. Aos 35, Torracha cruzou e Willie deixou o seu. O árbitro, porém, acabou anotando um impedimento inexistente.

Aos 48 minutos, no último ataque do jogo, o Santa Cruz fez o terceiro, novamente com Lelê, fechando o marcador.

Na próxima rodada, o Atlético visita o Bragantino na sexta-feira, às 21h50, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Já o Santa Cruz enfrenta o Criciúma no sábado, às 16h30, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 3 x 0 ATLÉTICO-GO

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Nininho (Luisinho), Neris, Diego Sacoman e Marlon (Lúcio); Bileu, Moradei, Renatinho (Pedro Castro), Daniel Costa e Lelê; Anderson Aquino. Técnico: Marcelo Martelotte.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Pedro Bambu, Marllon, Samuel e Danilo Tarracha; Feijão, Anderson Pedra, Aílton (Willie) e Thiago Primão (Juninho); Geraldo e Arthur (Wéverton). Técnico: Jorginho.

GOLS - Lelê, aos 14 minutos do primeiro tempo; Daniel Costa, aos 18, e Lelê, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neris e Lelê (Santa Cruz); Arthur e Thiago Primão (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Igor Junio Benevenuto (MG).

RENDA - R$ 120.325,00.

PÚBLICO - 10.220 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).