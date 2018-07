Santa Cruz ganha fora de casa na estreia na Série D

Disposto a faturar alto com a renda do jogo, o Alecrim resolveu transferir o jogo deste domingo para João Pessoa (PB), facilitando o acesso dos torcedores pernambucanos. E a tática deu certo: o Santa Cruz levou 16 mil torcedores ao Estádio Almeidão. O time potiguar, no entanto, pagou caro por isso e acabou perdendo o jogo.

O Santa Cruz venceu com dois gols de Thiago Mathias e um de Thiago Cunha - Jaime descontou para o Alecrim. Assim, o time pernambucano lidera o Grupo 3, ao lado do Guarani (CE), que também ganhou neste domingo, ao fazer 3 a 0 no Santa Cruz (RN) em Juazeiro do Norte. Essa chave ainda conta com o Porto (PE), que folgou na rodada.

Os dois clubes paulistas que disputam a Série D também estrearam neste domingo. Em Campo Grande, o Oeste chegou a estar vencendo o Cene por 3 a 1, com três gols de Marcinho, mas cedeu o empate e ficou nos 3 a 3 pelo Grupo 7. Com isso, o líder isolado da chave é o Mirassol, que recebeu o Operário e ganhou por 1 a 0, com gol de Leandro Tanaka.

A primeira rodada da Série D será fechada nesta segunda-feira à noite, com o jogo entre Itumbiara (GO) e Tupi (MG).

Confira os resultados deste domingo:

Guarani-CE 3 x 0 Santa Cruz-RN

Sendas-RJ 0 x 0 Formosa-GO

Tocantinópolis-TO 1 x 2 Anapolina-GO

CENE-MS 3 x 3 Oeste-SP

Cianorte-PR 1 x 0 Cruzeiro-RS

Alecrim-RN 1 x 3 Santa Cruz-PE

Treze-PB 2 x 0 Vitória da Conquista-BA

Bahia de Feira-BA 1 x 0 River Plate-SE

Penarol-AM 1 x 2 Cuiabá-MT

São Raimundo-PA 1 x 2 Sampaio Corrêa-MA

Mirassol-SP 1 x 0 Operário-PR

Trem-AP 2 x 1 Independente-PA